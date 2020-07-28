Кто предан Родине — «вор в законе» или бывший прокурор?

На днях один из так называемых политэмигрантов (во всяком случае им импонирует такая регалия), живущий во Франции Видади Искандеров на своей странице в Фейсбук выложил видеообращение.

В этом обращении он клялся своей совестью, что армяне ничего плохого азербайджанцам не делали. И если начнется война в Карабахе, то он не обратит оружие против армян.

Кстати, кто не знает, Видади Искандеров является правозащитником. А до этого он бы прокурором. Я понимаю, что у многих читателей после этого возникнет когнитивный диссонанс. Признаться, такой же дискомфорт испытал и автор этих строк.

Но трансформация личности этого субъекта… Коли уж он из прокурора сумел переквалифицироваться в правозащитники, а затем с такой же легкостью записаться в предатели, то характеристика Искандерова ясна, как Божий день.

Понятно, что, как он считает, в Азербайджане власти его обидели, но при чем тут Родина? Он может пускать стрелы критики, начиненные ядом ненависти, в адрес властей, но переходить «красную линию», где врата предательства тебе открыты, не позволительно никому. Даже бывшему прокурору и нынешнему правозащитнику.

На фоне происходящих в последние дни событий – начиная от провокации армян 12 июля на армяно-азербайджанской границе, и заканчивая избиениями азербайджанцев со стороны армян в Лос-Анджелесе и Брюсселе, заявление Искандерова иначе, как предательским, не назовешь.

Этот «обиженник» банально предал и Родину, и память шехидов, которые отдали жизнь за родную землю.

Ну, с бывшим блюстителем закона худо-бедно мы разобрались, и его нутро стало известно всем. А теперь обратим взор по ту сторону фронта противостояния между правоохранителями и преступниками. Кого-то может это и удивит, но некоторые преступники в вопросе любви к Родине намного превзошли так называемых патриотов в лице Видади Искандерова. И не просто преступники, а король преступного мира.

Так, известный азербайджанский «вор в законе» Лоту Гули в связи с последними событиями, сопровождаемые стычками между армянами азербайджанцами, написал в соцсети следующее: «Я рядом со своей нацией. Окажу полную поддержку в России и в других странах Азербайджану».

Я никоим образом не идеализирую и не агитирую воровской мир, но ведь от реалий никуда не деться. Две позиции, две точки зрения. Так называемый правозащитник Искандеров с продажной шкурой и «вор в законе» Лоту Гули. Понятно, что в данной ситуации чаша весов перевешивает в сторону преступника, и даже «менты» вынуждены поддержать «вора».

Знаете, все это уж больно напоминает сюжет фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Помните, главных героев картины – управдома Ивана Буншу и вора Жоржа Милославского? Оказавшись в необычной ситуации, а именно, переместившись во времена правления Иоанна Грозного, Бунша показал свою сущность.

При советском распорядке он был патриотом, ярым защитником прав трудящихся, но стоило ему оказаться в другое время и в другом месте, как он готов был продать Родину. А вот вор Милославский, будучи грешным по мелочам, в больших делах заслужил доверия. «Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь! Так никаких волостей не напасёшься!». Пожалуй, эта фраза Милославского и является зеркальным отражением его чувств к Родине.

Резюмируя отмеченное, я хочу задаться вопросом: лучше быть «вором в законе» и защищать свою нацию, или «правозащитником», который с потрохами предал свой народ его же врагам? Думаю, что ответ прозрачен, как слеза…