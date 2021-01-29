Кто прав: судья или адвокат?

28 января 2021 года адвокат Неймат Керимли не был допущен на судебное заседание, которое состоялось в Бинагадинском районном суде по делу его подзащитного Мустафы Гаджибейли.

Как заявил # адвокат Неймат Керимли, его подзащитный Мустафа Гаджибейли 11 февраля 2020 года был избит полицейскими во время акции протеста, проведенного около Милли Меджлиса против фальсификации парламентских выборов.

«Мустафа Гаджибейли обратился с жалобой в прокуратуру с требованием возбуждения уголовного дела в отношении избивших его полицейских. Прокуратура отказалась от возбуждения уголовного дела. Тогда я и мой подзащитный обратились в Бинагадинский районный суд с жалобой на действия прокуратуры. Рассмотрение жалобы было поручено судье Эльчину Агаеву», — сказал нам Неймат Керимли.

Как сообщил нам адвокат, во время судебного процесса ему отказали в праве участвовать на судебном процессе.

«По словам помощника судьи Эльчина Агаева, я не мог участвовать на судебном процессе, так как он носит «закрытый» характер. Я потребовал объяснений. Ведь на этом процессе не шла речь о каких-либо государственных секретах. Но, к сожалению, никто не стал мне ничего объяснять. Считаю действия судьи Эльчина Агаева необоснованными», — сообщил нам Неймат Керимли.

Мы также связались с судьей Бинагадинского районного суда Эльчином Агаевым.

«Я сейчас занят. Позвоните мне попозже», — попросил нас судья. Спустя некоторое время мы вновь позвонили Эльчину Агаеву, на этот раз трубку взял его помощник Фуад Гасанов.

Он опроверг заявление адвоката. «Это неправда. Неймат Керимли не был допущен на судебное заседание вовсе не потому, что оно носило «закрытый характер». Он не допущен на судебное заседание, потому что представил нам адвокатский ордер, который может использоваться только во время следственного процесса. Однако для участия в судебном процессе должен быть представлен не следственный, а судебный ордер. Никаких препятствий для участия Неймата Керимли в судебном процессе не существует. Ему просто нужно представить судебный ордер», — сказал Фуад Гасанов.

Адвокат Неймат Керимли не согласен с доводами помощника судьи. «Это ложь. Никто не требовал от меня представить судебный ордер. Мне просто сказали, что я не могу участвовать в судебном процессе, потому, что он носит закрытый характер. Если от меня потребуют представить судебный ордер, я вовсе не собираюсь выполнять это требование, потому, что оно противоречит закону.

Данный процесс проходит в рамках судебного контроля, то есть как одна из форм, что важно, до судебного производства. А для участия в таком процессе в соответствии с законом нужно представить лишь адвокатский ордер, который используется во время проведения следствия», — заявил нам адвокат.