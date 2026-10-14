Иран в ближайшее время может полностью перекрыть Ормузский пролив для судов, нарушающих введенные Тегераном ограничения. Об этом заявил Reuters со ссылкой на иранские официальные лица.

«Вскоре произойдет полное закрытие», — сказал один из иранских чиновников.

При этом в последнем докладе Объединенного морского информационного центра (Joint Maritime Information Center, JMIC) уровень угрозы для торговых судов в Ормузском проливе был охарактеризован как «серьезный». Это второй по степени опасности уровень в используемой центром системе оценки.

Также, согласно независимым данным, в последние дни число нападений на торговые суда, продолжающие проходить через пролив, резко возросло и достигло самого высокого уровня с начала конфликта.