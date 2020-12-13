Кто портит отношения России с ее союзниками?

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов спровоцировал большой конфликт. В эфире российского Первого канала он заявил: «Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза. Среднеазиатские – там тоже сложные моменты»!

Естественно, что МИД Казахстана передал России ноту протеста. Во внешнеполитическом ведомстве РК отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами. В том же духе высказался и известный казахстанский политолог Айдос Сарым.

«Прискорбно, что и на третьем десятилетии Независимости Казахстана в России, которая позиционирует себя как «стратегический партнер» Казахстана и «братский народ» для казахов, находятся такие вот политики, которые выносят на федеральный уровень абсолютно помойный, абсолютно лживый, пещерно-имперский контент. Такие разговоры оскорбляют любого здравомыслящего гражданина Казахстана, любого человека, даже поверхностно знакомого с историей казахов и центральноазиатского региона», — написал он на своей странице в Facebook.

Он выразил уверенность, что Государственная дума РФ и партия «Единая Россия» дадут официальные разъяснения и принесут публичные извинения за оскорбительные, лживые, псевдоисторические заявления Никонова.

Но на момент написания статьи были лишь «извинения» самого Никонова. Закавычил я это слово потому, что внук одного из авторов советско-германского заговора, получившего название Пакт Молотова-Риббентропа, вовсе не признал себя виноватым. «Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче «Большая игра», — написал Никонов в Telegram. Вот так, легко и просто, российский политик решил прокомментировать конфликт, который был им лично создан. И я уверен, что он и дальше продолжит выступать на российских телеканалах.

Вовсе не исключаю я и новых провокационных заявлений с его стороны, равно как и со стороны иных частых гостей шоу на различных российских телеканалах. Их есть кому озвучивать. В Азербайджане не раз становились свидетелями крайне предвзятого, откровенно провокационного освещения той Отечественной войны, что наша страна вела и которую она выиграла. До сих пор недостойные даже упоминания их фамилий российские телеведущие совершенно беззастенчиво пытаются оправдать Армению и ее, длившуюся более четверти века, оккупационную политику.

И ладно бы этим грешили только российские телеведущие. Совершенно омерзительно себя ведут российские либералы. «Конечно, жаль азербайджанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома после провозглашения независимости Нагорного Карабаха в начале 1990-х. Но по-другому, без присоединения к себе семи регионов Азербайджана, населенных азербайджанцами, армяне Нагорного Карабаха не могли обеспечить свою безопасность», — автором этих чудовищных слов является Андрей Пионтковский.

Еще более омерзительна была Юлия Латынина. Она считает, что Россия потерпела стратегическое поражение в результате войны в Нагорном Карабахе, ибо, с ее точки зрения, «исламский религиозный фанатизм, в том числе и внутри России, получил мощную подпитку». К счастью, в самой России нашлись те, кто пришел в ужас от подобного рода циничной, провокационной позиции.

«Независимая газета» опубликовала статью доктора философских наук, главного научного сотрудника Института экономики РАН Александра Ципко под названием «Миротворческая миссия вместо имперского синдрома. Уроки для России в Нагорном Карабахе». Он совершенно справедливо подметил, что российская либеральная интеллигенция, находящаяся в оппозиции к президенту РФ Владимиру Путину, в один голос назвала предательством политику дистанцирования России от войны в Нагорном Карабахе.

«Многие эксперты считают, что за отказом России воевать на стороне Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе стояли «пораженческие настроения Путина». Казалось бы, люди, исповедующие либеральные европейские ценности, должны были радоваться тому, что на этот раз руководство России строго следовало верховенству права, признало законное право Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности, а присоединение семи регионов Азербайджана к Нагорному Карабаху в ходе войны 1989–1994 годов не только незаконным, но и по-человечески аморальным», — подчеркивается в статье А. Ципко в «НГ».

Он совершенно точно указывает на то, что либеральный расизм пострашнее коммунистического. «Для коммунистов эксплуататоры были нелюдями, которых можно было убивать. А для Андрея Пионтковского азербайджанцы в отличие от армян не имеют права на безопасность», — констатирует А.Ципко. Справедлив он и в том, что дает о себе знать глубинный атеизм, характерный для большинства представителей российской либеральной интеллигенции. Согласно справедливому выводу А.Ципко, «азербайджанцы для них – полулюди, ибо они мусульмане, ибо религиозный фанатизм на почве ислама действительно носит более агрессивный характер, чем христианский клерикализм и фанатизм».

Именно по той же причине, на мой взгляд, свои возмутительные заявления в адрес Казахстана озвучил В.Никонов. Который в свое время был заведующим сектором ЦК КПСС, потом стал депутатом Госдумы по списку Партии российского согласия и единства Сергея Шахрая, а в конце концов возвысился в правящей партии «Единая Россия». Как видим, перед нами большой мастер приспосабливаться к новым веяниям и тенденциям, который легко и просто сменит партию, как только сочтет это выгодным для себя.

И он подыгрывает настроениям российской либеральной интеллигенции, которая крайне негативно относится к теме углубляющегося сотрудничества в треугольнике Баку-Москва-Анкара. Отсюда и их регулярные предвзятые, однобокие и зачастую просто вопиюще озлобленные высказывания в адрес Азербайджана, Турции и тюркских стран.

Как справедливо заметил в публикации на своей странице в Фейсбук глава ОДАУ Хикмет Джавадов, нет ничего удивительного в том, что в первых рядах этой гнусной кампании были замечены СМИ, во главе которых находятся этнические армяне. Например, проект WarGonzo, инвестором которого является Арам Габрелянов. Один из его авторов, «Синяя борода», жалуется на «невмешательство России» в то, что провокационно называет угрозой ей. «И экспансия пантюркизма это не пугалки имперских совков, вроде меня, а суровая геополитическая действительность. Действительность, в котором нам место удостоено только в коленно-локтевой при сохранении нынешнего категорического бездействия», — пишет «Синяя борода» из габреляновского WarGonzo.

Как видим, прав был Х.Джавадов, по мнению которого в РФ активизировались силы, которые открыто бросают вызов руководству своей страны, официальной позиции РФ, которая состоит в признании территориальной целостности Азербайджана и выступает за развитие отношений с нашей страной и с Турцией. Чем все это закончится? Прогнозировать сложно. Но такие действия различных российских политиков и СМИ точно не прибавляют авторитета РФ в Азербайджане, Турции, Казахстане.