Кто и зачем пытался «перевернуть» Пашиняна?

В четверг, 23 января, в столице Армении Ереване произошла стрельба в гостинице «Эребуни Плаза», где находится офис бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, а также редакция оппозиционного телеканала «5-й канал», спонсируемого, по сведениям местных СМИ, семьей Кочаряна.

Рядом со зданием гостиницы расположены офис представительства ООН в Армении, здание правительства и ряда министерств. Как сообщает ряд армянских СМИ, в здание отеля проник вооруженный мужчина, который сначала поинтересовался, где находится офис Кочаряна, затем захватил одного или нескольких заложников. Со злоумышленником вступил в переговоры и. о. начальника полиции Арман Саркисян. В результате переговоров злоумышленник сдался.

«Мужчина сдал оружие. Ситуация контролируется. Все подробности будут предоставлены позже», — сказал журналистам пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян. По предварительным данным, пострадавших нет.

После этого происшествия, секретарь Совета безопасности республики Армения Григорян выступает с заявлением, о том, что в стране была предпринята попытка государственного переворота.

По его словам, прежние власти периодически пытались торпедировать деятельность «революционных властей». «Они использовали и инструменты, и людей. Многие люди поддались искушению, последовали их идеям и пытались предпринять какие-то шаги. Но в результате они не добились успеха»,- сказал он.

При этом Григорян отказался называть имена «заговорщиков», отметив, что все попытки госпереворота были пресечены, и в данный момент никаких угроз нет. В то же время он отметил, что люди, которые были вовлечены в этот процесс, подверглись санкциям, вплоть до увольнения со службы. В данный момент изучаются материалы на предмет необходимости возбуждения уголовного дела, добавил секретарь Совбеза.

Но ситуация в Армении никак не успокоится после прихода к власти Пашиняна. Еще до всех этих событий в Армении с должности был снят глава СНБ Артур Ванецян, который возглавлял СНБ Армении с 10 мая 2018 года.

До назначения на пост директора главной армянской спецслужбы Ванецян занимал должность начальника управления СНБ по Еревану. После увольнения 16 сентября 2019, он начал выступать с критикой в адрес Пашиняна.

В своем интервью Factor.am депутат правящей партии «Мой шаг» Грачья Акопян рассказал о том, что причиной снятия Артура Ванецяна с поста директора Службы национальной безопасности (СНБ) республики была подготовка госпереворота, в том числе и с помощью распространения ложной информации о премьер-министре Николе Пашиняне о «сдаче Карабаха».

Кстати, нужно добавить, что Грачья Акопян является родным братом супруги главы правительства Армении — Анны Акопян. То есть заявления этого человека не могут рассматриваться иначе, кроме как мнение самого Пашиняна.

Между тем, читая все эти новости в Баку, непроизвольно задаешься вопросом, а как там с Карабахом? Переговоры еще идут? Тут мы понимаем, что переговоры если даже и есть в какой-то форме, то вне зависимости от того, что там заявляют Мнацаканян, Мамедъяров или Лавров, все это ни о чем. Без внутренней стабильности в стране не может быть и реальных переговоров, так как в них однозначно речь будет идти о взаимных компромиссах и какого бы компромисса, пашиняновская делегация не добилась от Азербайджана, свои компромиссы она просто испугается озвучить армянскому обществу.

Тем не менее, процесс усиления позиций Пашиняна в Армении идет. Скорее всего, все эти полуфейковые разговоры о каких-то переворотах в итоге приведут к тому, что силы, которые поддерживают Пашиняна, вынудят его пойти на более радикальные меры в отношении своих политических оппонентов, лидеров карабахского клана Кочаряна и Саргсяна.

Сейчас он себе подобной роскоши позволить не может, так как еще не смог заручиться полной поддержкой России, что развязало бы ему руки. Но есть и другое развитие событий, при которых ему согласие России не понадобится: если Кочарян и Саргсян пойдут на свержение власти. Тогда уже Россия не спасет своих сатрапов от гнева Пашиняна. Тем не менее, рано или поздно, он расквитается с теми, кто угрожает новому политическому порядку в Ереване. Причем в случае Карабаха, он будет действовать более жестко, так как эта «беззаконная» территория, где можно позволить то, чего нельзя в Армении.

Для Азербайджана, который внимательно следит за развитием ситуации, ничего не светит, так как он занял позицию наблюдателя, а наблюдателям лавры не полагаются. Азербайджан потерял Карабах и семь районов во время слабости центральной власти и нестабильности внутриполитической ситуации. Азербайджан же упускает свой шанс и не собирается пользоваться текущим положением.

Усиление Пашиняна и полный разгром «карабахского клана» никак не приблизит нас к своим землям. О том, как сложится судьба Карабаха, Пашинян уже говорил, причем из самого Ханкенди: «Карабах – это Армения. Точка», а потому ждать, что вот сейчас он усилится и пойдет на уступки и мечтать не стоит. Если же ждать, что его все-таки свергнут и придут другие, так другие это тот же «карабахский клан», который уничтожал азербайджанцев. Поэтому индифферентно наблюдать за ходом внутриполитической ситуации в Армении ни на шаг не приблизит Азербайджан к цели.