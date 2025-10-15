В последнее время постоянно отмечаем, что на нашем Южном Кавказе установился весьма интересный геополитический счет: 2:1 в пользу демократического Запада.

Даже в свое время самая пророссийская Армения, которую называли «форпостом» Москвы в регионе, теперь, хоть и не очень быстро, но все же продолжает дрейфовать в прозападном направлении.

Между Азербайджаном и Западом лед также тает, постепенно устанавливаются нормальные деловые отношения, к прежним сугубо экономическим и культурным отношениям добавляются политические и геополитические элементы.

Только маленькая соседняя Грузия отстранилась от прежнего прозападного курса, но, думается, что даже это временное явление, потому что несмотря на заметное похолодание между Тбилиси и Брюсселем в последнее время, все же мы не замечаем каких-то серьезных попыток сближения с Россией: наоборот, нам кажется, что в настоящее время проблема Грузии в большей степени, является проблемой власти, т.е. «кардинал» Бидзина Иванишвили и его команда всеми способами стремятся как можно дольше остаться у власти.

В этой небольшой стране партия власти выиграла последние муниципальные выборы, но политические страсти в стране не утихают, протесты, хоть и эпизодические, но все-таки продолжаются, несмотря на то, что им еще далеко до крупных, массовых политических акций, Хотя в былое советское время у коммунистов был известный лозунг: из искры возгорится пламя. Конечно, мы не желали бы нашему западному соседу каких-то политических костров, даже напряженности, но, кто знает, что еще будет?..

Но дело не только в этом. На прошлой неделе внимание политических наблюдателей было обращено на Душанбе, где проходил очередной саммит СНГ. Нет, в Азербайджане никто не строит какие-то ожидания в контексте СНГ: скорее, все смотрят на эту структуру как на реликт бывшего СССР.

Но было заявлено, что в рамках саммита состоится встреча президентов России и Азербайджана. Встреча состоялась, причем перед открытием саммита. На встрече стало известно, что Москва приняла все требования Баку в связи с известным авиационным инцидентом, причем российский президент в очередной раз извинился перед азербайджанским президентом и его народом.

Мы постарались внимательно проследить за выступлением президента Путина. Кажется, там был один весьма интересный момент. Нам показалось, что российский президент в очередной раз проявил, мягко говоря, неискренность, вновь постарался как-то преуменьшить преступление российских военных.

Смотрите, Путин говорит, что якобы не ракета поразила самолет напрямую, а якобы осколки повредили его. Плюс, добавляет, что якобы российские ракетчики сбивали совсем другие военные цели.

В этом контексте у нас имеется небольшое замечание. В советские времена в высших учебных заведениях были военные кафедры, там студенты проходили военные дисциплины, после окончания вузов студентам присуждали военное звание. И мы ровно четыре года изучали военные дисциплины. Нашей военной специальностью была ПВО. Что хочется сказать? Наши военные преподаватели нам говорили, что ракета почти никогда не попадает точно в цель, есть такое понятие, как «зона поражения», достаточно, что воздушная цель оказалась в этой зоне. Если память не изменяет, это даже было написано в тогдашних военных учебных пособиях.

Если воздушная цель оказывается в «зоне поражения», можно спокойно считать, что она уже сбита и даже, если сразу не упадет на землю, все равно, далеко не улетит: вроде, тогда преподаватели так объясняли нам.

Это только, как говорится, одна сторона дела. Второй, не менее важной деталью является то, что в воздухе летающие объекты летят не так уж близко, чтобы ракетчики перепутали их. Так никогда не бывает, если даже бывает, то в редких случаях.

Поэтому аргументы российского президента в этом контексте не совсем убедительны, и по этой причине, не стоит умалять, уменьшать вину российских ракетчиков, потому что они, думается, сознательно сбили наш самолет. Если даже это было грубой случайностью, почему не разрешили нашему самолету сразу же совершить посадку на российской территории?

Но несмотря на это, все же считаем, что диалог между Баку и Москвой весьма нужный, даже полезный. Но вновь отмечаем, что у российского президента, у кремлевских стратегов цель была другая: наверное, хотели испытать Азербайджан «на прочность», оказать давление на него! Не исключено, что у них были и другие ожидания: во время Второй Карабахской Войны Москва проявила относительную нейтральность. Наверное, взамен этого они ожидали от Баку еще какие-то геополитические уступки. Теперь уже понимают, что их ожидания не оправдались, как говорится, поезд ушел, даже вопрос о Зангезурском коридоре решается уже без участия Москвы, поэтому начинают «играть» другую музыку.

Но в принципе, так не должно быть: политика государств, особенно, соседних, вовсе не должна меняться как времена года, даже смена властей не должна так сильно отражаться на их политике, нормальная политика должна быть стабильной и устойчивой, она даже обязана быть таковой. Когда же кремлевские политики наконец, поймут эту простейшую политическую истину?

Да, в Москве понимают, что тучи вновь сгущаются над ее южно-кавказской политикой, поэтому вынуждены считаться с реалиями текущей политической жизни.

Идет сильная интеграция и между бывшими тюркскими республиками. Думается, что уже наступило время, чтобы сильно разочаровать Кремль: ведь, его ОДКБ и СНГ больше никому не нужны. Никто не выполняет решения даже такой структуры, как СНГ. Это мы утверждаем, как человек, когда–то, более-менее, изучивший акты, принятые в рамках этой организации: помнится, даже одно издательство в свое время собиралось опубликовать их.

Россия — наш сосед. У нас постоянно будут какие-то отношения с Москвой. Если Путин или какой-то будущий российский политик захочет что-то обсуждать с нашими лидерами или политиками, никаких проблем нет, Баку всегда открыт к диалогу с Кремлем.

Но даже в Армении уже считают, что СНГ или ОДКБ никому больше не нужны, от них никакой пользы нет, их время ушло. Эти структуры нужны только таким «политическим лидерам», как Лукашенко или Рахмон, потому что они думают только об одном: как дольше остаться у власти, причем, с поддержкой Кремля!

Лидеру Азербайджана все это вовсе не нужно. Президент Ильхам Алиев проводит весьма сильную и успешную внешнюю политику. Азербайджан в географическом, да и в других аспектах не очень-то большое государство мира, но благодаря политике Ильхама Алиева, стал весьма заметным не только в региональном, иногда даже в мировом масштабе.

Надо сказать, что вовсе не стоят на одном месте и другие постсоветские государства. Разве на днях такая хрупкая женщина, как президент Санду не показала Кремлю на дверь?

Тоже самое можно сказать и о государствах Центральной Азии. Они также стараются что -то делать, стать более самостоятельными и независимыми.

В настоящее время на постсоветском пространстве основной проблемой является Украина. Но уверены, что рано или поздно и она решится. Даже в самых худших сценариях Москве не удастся подчинить себе всю Украину: Москва в принципе, может оторвать какой-то кусок от Украины, но еще раз отмечаем, что ей никогда не видать всю Украину.

Что касается слов президента Путина о том, что якобы Азербайджан является русскоязычным государством, и это объяснимо: в некоторых постсоветских странах почти не осталось этнических русских, по этой причине, Кремлю нужен новый «рычаг», чтобы с его помощью можно было вмешиваться в политику своих бывших «сателлитов» под предлогом защиты «лингвистических меньшинств». Именно поэтому они начали так «чувствительно» относиться к «проблемам» русскоязычного населения в постсоветских странах.

Что касается нашего русскоязычного населения, если наша молодежь знает русский язык, это даже очень хорошо, пусть молодые люди используют и этот фактор, это преимущество в своем карьерном росте: в этом ничего плохого нет!

Но все же знание официального государственного языка своей страны важно для развития: может ли человек, не знающий официального государственного языка страны, в которой он проживает, стать чиновником, депутатом или же министром?

Не воспринимайте это, как «проявление дискриминации», нет, так обстоит дело во всем мире: ведь, не может же государство прикрепить к каждому чиновнику специального переводчика или в угоду кому-то изменить государственный язык страны…