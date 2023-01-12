Франция всегда отличалась политической нечистоплотностью в вопросе выстраивания внешнеполитического вектора с Турцией и Азербайджаном. Пагубное влияние сильного армянского лобби в этой стране привело к тому, что власти Франции умудрились испортить отношения с Анкарой и Баку, причем вопреки собственным же национальным интересам.

Краеугольным камнем недальновидной и откровенно глупой внешней политики Парижа является в вопросе с Азербайджаном – карабахский вопрос, с Турцией – пресловутый «геноцид армян 1915 года».

Французские парламентарии и высшее руководство ради щедрых денежных подачек своих негласных армянских хозяев не гнушаются идти против исторической справедливости и международных норм права, каждый раз разыгрывая «геноцидальную» карту. При этом их абсолютно не интересует репутация собственного государства, которое на фоне всех многочисленных и абсолютно бессмысленных резолюций по Карабаху и «геноциду», выглядит полным посмешищем. Французские продажные политики, помня завет фаворитки Людовика XV маркизы де Помпадур, взяли на вооружение ее девиз: «После нас хоть потоп».

Резолюции Сената Франции, принятые под влиянием армянской диаспоры, о признании Карабаха «независимым государством», окончательно подорвали доверие Азербайджана к этой стране, которая почти 30 лет играла роль «справедливого» посредника в карабахском вопросе. Кроме того, служение армянским интересам привело к тому, что тема французского влияния в регионе Южного Кавказа, где роль первой скрипки играет Азербайджан, закрыта надолго.

Такая же картина с армянскими мазками наблюдается во взаимоотношениях Парижа и Анкары. На протяжении последних лет Франция периодически поднимала вопрос «геноцида армян», что вызывало справедливое раздражение турецкой стороны.

К примеру, в феврале 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон принял решение учредить 24 апреля национальный день памяти «геноцида армян» и пообещал бороться с отрицанием «геноцида армян». Ответ Турции не заставил себя долго ждать.

Тогда же пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын осудил решение президента Франции. «Утверждения о так называемом геноциде армян — политическая ложь, лишенная какой-либо правовой основы, вопреки историческим фактам. Они ничтожны для Турции», — заявил Калын.

Однако дело даже не в том, что Франция и «проект Макрон», в которого армянские толстосумы вложили немало финансовых средств, выдают наглую ложь за правду, затягивая «геноцидальную» песню. Это еще полбеды.

Беда в том, что Макрон и ему подобные неоспоримую правду пытаются представить как ложь. Обвиняя Турцию в мифическом «геноциде», Париж, говоря жаргоном, прикинувшись шлангом, пытается отмахнуться от своего позорного прошлого.

Придется освежить память французам, которые ищут несуществующую соломинку в турецком глазу, не видя бревна в собственном. На африканском континенте, в частности в Алжире, до сих пор помнят ужасы, которые совершались «цивилизованными» французами в отношении местного населения. Масштабы зверств французов против алжирцев поражают воображение. За весь период колониального правления в Алжире с 1830 по 1962 гг. французскими войсками были убиты миллионы мирных жителей. Действия «демократических» европейцев ничем не отличались от кровавых злодеяний немецких фашистов в годы Второй мировой войны. К примеру, служащие колониальных французских войск соревновались между собой в том, кто больше насобирает отрезанных ушей или конечностей местного населения. Затем последовали интервенции Франции в суверенные государства Африки — Габон в 1964 году, ее участие в Катангских войнах в 1977–1978 годы, в Центрально-африканской Республике в 1979 году. И во всех этих войнах от рук «лягушатников» гибли ни в чем не повинные мирные жители.

И вот сегодня стало известно, что президент Макрон от долгого общения с армянами заразился той же болезнью. Наглостью и беспредельным цинизмом.

Так, Макрон считает, что не должен просить прощения у Алжира за период колонизации. Но он надеется принять в Париже алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна для продолжения совместных усилий по примирению двух стран. Об этом французский лидер заявил в среду в интервью еженедельнику Le Point.

«Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи, — сказал Макрон. — Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем. Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь».

Удивительная ситуация складывается. То есть, по мнению Макрона, Турция должна покаяться за «геноцид армян», который существует лишь в больном воображении «многострадальных» и их покровителей, а вот в извинениях Франции за реальное истребление африканцев необходимости нет. Это даже не верх цинизма, это изощренное кощунство.

В то же время, думается, президент Франции подумал и о финансовой стороне дела. Ведь признай он геноцид в Алжире, Руанде и других странах, пришлось бы впоследствии выплачивать за массовое истребление контрибуцию. А расставаться с деньгами французам совсем не хочется. Жадность и кощунство – идеальная оценка сущности потомков Дюма, Вольтера и Робеспьера…