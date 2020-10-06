Ксенофобия и ненависть к мусульманам на Западе поддерживаются на государственном уровне

Страны Запада не вынесли должного урока из Второй мировой войны. На сегодня ксенофобия и ненависть к мусульманам в этих странах поддерживаются на государственном уровне.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в Анкаре.

По его словам, проявления ненависти на национальной и религиозной почве используются на Западе с целью прикрытия накопившихся проблем.

«Нападки на мусульман стали одним из главных инструментов популизма в арсенале европейских политиков, стремящихся отвлечь внимания от своих неудач», — пояснил Эрдоган.

Турецкий лидер, в качестве примера, привлек внимание к скандальным высказываниям президента Франции Эммануэля Макрона в отношении мусульман и Ислама.

«Президент Франции заявил, что намерен «упорядочить» ислам, допустив термин «исламистский сепаратизм». Это открытая провокация. Макрон стремится вовсе не к борьбе с радикализмом, а лишь пытается увести общественное мнение о собственных провалов, заложить основы тоталитарного режима», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Макрону следует быть внимательным в высказываниях по темам, о которых не имеет никакого представления.