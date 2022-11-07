Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию.

Сообщается, что Собчак в настоящее время пересекла российскую границу и находится в Псковской области.

Напомним, что Собчак 12 дней назад покинула Россию через Беларусь и уехала в Литву.

Напомним, что после отъезда Собчак в ее доме был проведен обыск. Также появилась информация, что телеведущую включили в список подозреваемых по делу о вымогательстве. Это было связано с арестом коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявлено обвинение по статье «Вымогательство имущества в особо крупном размере». По версии следствия, фигуранты вымогали 11 млн рублей у главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова.(РИА Новости)