КС Беларуси требует встречи с КГБ

Оппозиционный Координационный совет (КС) Беларуси направил в Генеральную прокуратуру, КГБ, Следственный комитет и МВД республики требование о проведении срочной встречи. Об этом сообщает «Интерфакс».

«20.08.2020 были направлены официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения требований большинства граждан Республики Беларусь, изложенных в Резолюции (совета)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что КС также принял решение о расширении своего состава для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса.