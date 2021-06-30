В детстве я, как и многие советские дети, увлекался забавными стишками Корнея Чуковского. Он, рифмуя простые слова, умудрялся довести до ума детей те истины, которые не смогли бы внедрить в разум нашего будущего ни школа, ни родители.

И все его стишки имели выверенный вектор, направленный на обучение детей. Он обучал детей быть лучше, чище, и не быть грязнулями. Ну, разве «Мойдодыр» не заслуживает всяческой похвалы и уважения? Вопрос риторический.

В этом произведении (именно, произведении) практически описана методика обучения детей для родителей.

Кстати, Корнея Чуковского читали не только дети, но и их родители, которые, как бы извлекали ошибки прошлого, дабы не допустить таковых для своих чад в будущем.

Увы, не все родители, а если учесть, что с советского периода прошло свыше 20 лет, и дети не читали Чуковского. Да при чем тут Чуковский, они даже не научились элементарным правилам, как вести себя в обществе и вне оного.

Был такой стих Маяковского, выдержанный в большевистском духе: «Товарищи люди, будьте культурны! На пол не плюйте, а плюйте в урны…».

Наивный все же был Владимир Владимирович (я о Маяковском). Вот если бы человечество изобрело машину времени, то окажись Маяковский со своей пропагандой о плевках в урны в наше время, сошел бы с ума.

У нас не привыкли плевать в урны, бросать мусор в мусорные контейнеры, даже если они находятся буквально в двух шагах. Некоторые несознательные граждане предпочитают вальяжно скомкать пачку сигарет и бросить ее на землю, хотя урна находится прямо под носом.

Я не знаю, возможно, это признак какой-либо крутизны, символизирующий протест против системы. Возможно. Но, как говорил, городничий из бессмертной комедии Гоголя «Ревизор»: «Александр Македонский герой, но зачем стулья ломать?».

Согласитесь, крутизна заключается не в том, чтобы мусорить вокруг, и обижать Маяковского. Мало того, спешу огорчить «мелких мусорных героев», так как они ничто по сравнению с главой «мафии», который (ая) нашел свое пристанище в «Доме журналистов».

Журналистов принято считать, если уж не элитой общества, то, по словам Остапа Бендера, как минимум, особами, приближенными к императору. Имеется в виду, что мы, представители СМИ, должны стать примером для остальных.

И благодаря «противникам» Маяковского мы вскоре таковыми и станем. Но со знаком минус. И это не шутка. И даже не сарказм. Это безысходность.

Представьте себе, что на протяжении нескольких месяцев с упрямством всем известного животного, кто-то, не желая себя утруждать непосильным трудом, избавляется от памперсов легким путем: он (она) просто выбрасывает подгузник с детским дерьмом (пардон, за выражение) с балкона во двор.

Я не думаю, что это признак бескультурья. Скорее всего, дерьмометальщица призывает нас менять жизнь к лучшему. И каждый раз, бросая изгаженный подгузник, она подает нам тайный знак: «Жизнь-дерьмо».

А если серьезно, то хотелось бы верить, что наши журналисты все же не настолько обременены заботами, чтобы складывать их в подгузники и выбрасывать во двор. Не следует забывать, что некоторые представители СМИ сдают свои квартиры иностранцам, к примеру, тем же индусам. Ну, если они и свою священную реку Ганг гадят каждый день, то, что говорить о дворе, где живут азербайджанские журналисты.

Впрочем, это всего лишь версия. Не исключено, что и у нас «любителей» Ганга найдется. Ну, а пока ждем очередного выстрела памперса.

А Чуковский и Маяковский, как говорится, в пролете. Нет у вас методов против наших дерьмометателей. Прогресс человечества не остановишь…