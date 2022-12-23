У россиян остается все меньше возможностей хранить деньги за рубежом. Bank of Georgia начал массово закрывать счета российским клиентам, пишет сервис Banki.ru со ссылкой на телеграм-канал «гайд».

Российским клиентам одного из крупнейших банков Грузии начали присылать уведомления с текстом о том, что из-за внутренней политики банка счет будет закрыт.

«Информируем, что на основании решения и внутренней политики банка ваш счет будет закрыт в течение пяти рабочих дней. Пожалуйста, обнулите счета до указанного срока», — говорится в сообщении.

Конкретную причину блокировки в банке не указывают.

За последние сутки в Bank of Georgia закрыли уже 35 счетов. Блокируют счета даже тех клиентов, кто открыл их четыре года назад.

Блокировать счета в грузинском банке начали также и белорусским клиентам, сообщает издание «Наша Нива».

После начала войны в Украине россияне рекордно увеличили вклады в валюте в зарубежных банках. За февраль–сентябрь они выросли примерно с $30 млрд до $66 млрд, подсчитывал Альфа-Банк. В то же время с валютных счетов в России клиенты вывели почти $40 млрд, говорил председатель правления банка «Открытия» Михаил Задорнов (речь о счетах в евро, долларах и фунтах).

Грузия стала одним из главных гаваней для денег российских мигрантов, которые уехали из страны после вторжения. В этом году переводы из России в Грузию выросли в пять раз более чем до $1,75 млрд, превысив 60% всех переводов, по данным Национального банка Грузии.

Благодаря российским деньгам грузинская валюта показала сильнейший рост: курс лари с начала года вырос на 16% к американскому доллару.

Bank of Georgia открывал счета российским клиентам с начала войны, в отличие от некоторых других грузинских банков, которые предпочитали не связываться с российскими деньгами.

Тем не менее руководство банка ранее уже демонстрировала своеобразный подход к клиентам из России. Так, в начале марта Bank of Georgia начал требовать от россиян, которые хотят открыть счета, подписать заявление на российском языке. В заявлении клиент заверял банк, что «осуждает агрессию России против Грузии и Украины», считают свою страну «оккупантом» и признают территориальную целостность Грузии.

Из-за нежелания подписаться под таким документом Bank of Georgia отказал трем российским семьям в открытие счета. Позже банк все же отказался от такой практики. (moscowtimes.ru)