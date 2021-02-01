«Кроме открытия «Мегринского коридора» другого пути не существует» — эксперт

В Москве состоялась первая трехсторонняя встреча заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении для обсуждения строительства транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

На встрече приняли участие с азербайджанской стороны Шахин Мустафаев, с российской — Алексей Оверчук, с армянской — Мгер Григорян. В ходе заседания были рассмотрены основные направления совместной работы, вытекающие из реализации пункта 9 трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года.

«Стороны договорились создать следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились до 2 февраля 2021 года завершить формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года провести их первые заседания.

В комментарии Зеркало, политолог Ильгар Велизаде сказал, что первый итог встречи – это то, что договорились создать экспертную подгруппу, которая должна представить первые предложения до седьмого февраля.

«Экспертная группа будет обсуждать детали, которые связаны с прокладкой рельсов, созданием общих унифицированных таможенных процедур и процедур, связанных с обеспечением эффективности самого маршрута. Кроме того, будут обсуждены вопросы, связанные с контролем грузов и так далее. Также будут обговариваться вопросы о том, кто ответственен за строительство того или иного участка, в какие сроки будет укладываться», — сказал эксперт.

Велизаде также добавил, что у армянской стороны есть определенный скепсис по поводу «Мегринского коридора».

«Они считают его невозможным, и что в конечном итоге эти железные дороги должны связать Россию и Армению и Россию с Турцией, поэтому они предполагают открытие дороги Газах-Ноемберян-Ереван. Но здесь надо сразу сказать, что 9 пункт этого самого соглашения для нас является базовым, и там написано, что будут связываться западные районы Азербайджана и Нахчыванская Автономная республика, а это означает открытие именно «Мегринского коридора» — другого пути не существует. Если так ставится вопрос, то связь налаживается с Россией и Турцией, через Азербайджан и Армению», — подчеркнул эксперт.

Политолог также добавил, что все железные дороги в Армении принадлежат «дочке» РЖД.

«То есть, если будет осуществляться транзит грузов, то он будет осуществляться через российскую кампанию, а не армянскую. Да, они будут платить налоги в армянский бюджет, но оператором является российская компания. Поэтому участие Армении в этом процессе опосредованно», — считает эксперт.

По словам эксперта, сохранность и безопасность грузов будет обеспечиваться российскими и азербайджанскими железными дорогами в соответствии с соглашениями между Баку и Москвой.

«Нет прямого сотрудничества между Баку и Ереваном, потому что армянские железные дороги не принадлежат им. Поэтому, опасения безосновательны, и общественности нужно дать понять, что это сотрудничество между Баку и Москвой, а не Баку и Ереваном. Армения участвует здесь постольку-поскольку. В дальнейшем, если отношения между Анкарой и Ереваном, а также Ереваном и Баку наладятся, будут налажены дипломатические и экономические связи, то можно будет говорить об экономических отношениях», — резюмировал эксперт.