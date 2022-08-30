Получивший пощечину от актера Уилла Смита во время вручения премии «Оскар» комик Крис Рок заявил, что ему предложили стать ведущим церемонии в следующем году, но он отказался. Об этом сообщает газета Arizona Republic.

«Комик Крис Рок … сказал во время своего воскресного вечернего шоу в Фениксе, что его попросили провести церемонию награждения в следующем году, но он отказался от этого приглашения», — говорится в статье.

Как отмечает издание, Крис Рок также рассказал, что ему предложили сняться в рекламе Суперкубка, но он также отказался.

Комик сравнил возвращение на «Оскар» с возвращением на место преступления и сослался на судебный процесс по делу об убийстве О. Джей Симпсоном его бывшей жены Николь, которое началось с того, что она оставила свои очки в итальянском ресторане.

По его словам, вернуться на «Оскар» было бы все равно, что попросить Николь Симпсон вернуться в ресторан.

Уилл Смит на церемонии вручения «Оскара» 27 марта вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об «очень короткой прическе» супруги Смита, — Джада Пинкетт — Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы. (gazeta.ru)