Криптомайнинговые компании начали уходить из Китая из-за ужесточениея регулирования рынка, о котором Пекин объявил в начале июня. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, один из заметных игроков рынка — Bit Digital (торгуется на Nasdaq под тикером BTBT) — намерена суммарно вывезти 20 тыс. своих компьютеров. По состоянию на 30 июня в китайской провинции Сычуань у нее оставалось чуть меньше 9,5 тысячи машин. Оборудование планируется перевезти в США и Канаду.

Сам процесс перевозки может стоить миллионы долларов, пишет издание. Расходы на транспортировку выросли на фоне роста цен на нефть и ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, в США компьютеры, которые привозят из Китая, облагаются пошлиной в размере 25%. Перемещать оборудование не только дорого, но и физически непросто: техника может быть повреждена при тряске, что затрудняет ее упаковку и международную транспортировку.

Отмечается, что на Китай ранее приходилось около двух третей мирового расхода энергии, которая уходила на добычу биткоинов. При этом в Китае не было легального обращения криптовалюты — даже когда национальные предприятия уже стали доминировать в ее добыче.(Газета.Ru)