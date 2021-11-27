Объединившаяся децентрализованная группа криптоинвесторов собрала более 40 млн долларов США, чтобы купить одну из команд NBA.

Как передают зарубежные СМИ, другая часть людей, занимающаяся вложениями в криптовалюту, хотела приобрести копию Конституции США. В обоих случаях энтузиасты организовались в рамках так называемой децентрализованной автономной организации (DAO), которая представляет собой онлайн-группу с коллективным банковским счетом и заявлением о миссии.

Вторая команда называет себя Krause House DAO, в честь покойного генерального директора Chicago Bulls Джерри Краузе. В группу входит порядка 2 тыс. человек, которым удалось собрать 4 млн долларов в криптовалюте Ethereum за шесть дней.

На своей странице они просят отнестись серьезно к их идее и не насмехаться над ней.

«Благодаря использованию технологий, смекалке и пониманию того, насколько они важны для бизнеса, число игроков-собственников (как материальных, так и нереализованных) за последние 10 лет значительно выросло. Нет причин, по которым фанаты не могут делать то же самое, если они правильно организованы», — поясняется на сайте группы.

26 ноября цена биткойна упала более чем на 6%, до минимума за месяц — 55 тыс. долларов, на фоне сообщений о появлении нового опасного южноафриканского штамма коронавируса.