Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация придерживается позиции о том, что конфликт в Украине не должен быть заморожен, передает ТАСС.

«Россия солидарна», — сказал он в ответ на вопрос, солидарна ли РФ с Западом в том, что нельзя допустить замораживания украинского конфликта.

По словам представителя Кремля, Российская Федерация рассматривает возможность только завершения «специальной военной операции»: обеспечения собственных интересов, достижения стоящих перед РФ целей или посредством спецоперации или другими доступными средствами.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что проведение мирных переговоров по ситуации в Украине не должно ставить цель заморозить конфликт.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости заморозки украинского конфликта.