Высокопоставленные российские чиновники, законодатели, губернаторы и топ-менеджеры госкомпаний подверглись строгим ограничениям Кремля на поездки за границу с начала войны в Украине. Это попытка предотвратить «дезертирство чиновников» и помешать работе иностранных разведок.

О системе контроля при выезде из страны The Moscow Times рассказали 10 бывших и нынешних чиновников, в том числе старый знакомый президента Владимира Путина, которые попросили не называть их имен.

В предыдущих сообщениях СМИ говорилось, что после вторжения в Украину чиновникам стало сложнее ездить за границу, но подробности схемы контроля раньше не раскрывались. «Никто не может никуда уехать без специального разрешения», — заявил The Moscow Times высокопоставленный чиновник российского правительства.

Запрет чиновникам на отпуска за рубежом или личные поездки за границу, по-видимому, отражает растущие страхи Кремля перед шпионами и перебежчиками. Эти меры — попытка предотвратить «дезертирство чиновников», — говорит политик Геннадий Гудков, бывший советский офицер КГБ и экс-депутат Госдумы. (moscowtimes.ru)