Заявления Вашингтона о том, что Украина не станет членом НАТО, воспринимаются Москвой с удовлетворением.

Как сообщают российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Североатлантическим альянсом, потому что это представляло бы собой угрозу для национальных интересов Российской Федерации», — сказал Песков.

Он напомнил, что стремление Украины в НАТО стало одной из первопричин конфликта.