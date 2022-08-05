Опять буксующая кампания российской армии в Украине, которая вынуждена обороняться в Херсоне и увязла в артиллерийских боях в Донбассе, путает карты кремлевским политтехнологам.

Изначально намеченные на май, а затем отложенные до 11 сентября, референдумы об аннексии оккупированных территорий Украины могут снова быть перенесены, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

К ориентировочной дате, объясняет один из них, войска вряд ли возьмут всю территорию Донецкой области, которая на данный момент по-прежнему контролируется украинскими силами почти наполовину. А кроме того, нарастает угроза Херсону, который Киев выбрал главной целью контрнаступления.

Вооруженные американскими комплексами HIMARS, артиллерией калибра НАТО и высокотехнологичными дронами, ВСУ уничтожают склады российского оружия вынуждают Генштаб перебрасывать силы с Донбасса на юг. Но резервов у армии мало: несмотря на вербовку в бедных регионах и тюрьмах, ей пока не удается восполнить потери, достигающие, по западным данным, 20 тысяч человек убитыми.

Если украинское контрнаступление будет идти активно, возможно, референдум в Херсоне придется проводить срочно, не дожидаясь сентября, говорят источники «Медузы». Они не исключают, что в этом случае придется отказаться от планов аннексировать всю ДНР — и провести голосование лишь в той части, которую удастся взять под контроль.

В Кремле не сомневаются, что референдумы «пройдут как надо», хотя социология рисует мрачную картину. Несмотря на все усилия технологов и пропагандистов, лишь 30% выступают за присоединение к России — столько же, сколько за то, чтобы остаться в составе Украины.

«Такой поддержки для реального референдума, конечно, мало», — говорит один из источников «Медузы», знакомый с закрытым опросом, который провели в июне в Запорожской и Херсонской областях.

Впрочем, настроения общества чиновники проблемой не считают. «Зачем как-то хитро агитировать и убеждать людей, если можно подвезти их на участки автобусами?» — пояснил один из собеседников «Медузы».