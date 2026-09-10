Кремль снова откладывает сроки полного взятия под контроль Донецкой области Украины, которая стала идеей фикс для Владимира Путина, требующего от военных выйти на административные границы Донбасса.

По словам близких к Кремлю источников Bloomberg, Путин ждет, что полный захват региона, который занимает 4,4% территории Украины и где до войны проживали более 4 миллионов человек, состоится в ближайшие 6 месяцев.

В августе прошлого года командование армии обещало Путину, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет наконец полностью захвачена к середине четвертого года войны. Весной 2026-го сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом военные обещали, что Донбасс полностью перейдет под их контроль к концу года.

Теперь же, как следует из данных источников Bloomberg, сроки сдвинулись на конец февраля. Замглавы офиса президента Украины Павел Палиса утверждает, что российские военные просят перенести дедлайн на 31 марта следующего года, хотя политическое руководство России стремится захватить Донбасс быстрее.

С начала войны, по подсчетам американского Института изучения войны, Путин уже 15 раз сдвигал сроки полного захвата Донецкой области, которую армия по-прежнему контролирует на 79,89% (21,17 тысячи кв. км). В августе российские войска продвигались в Донбассе со скоростью 2,36 кв. км в сутки, а с таким темпом регион не перейдет под контроль Кремля раньше октября 2032 года, подсчитали в ISW.

Представления Путина о ситуации на поле боя основаны на «вымышленной реальности», которая, вероятнее всего, является результатом хронической лжи высшего военного командования, пишут эксперты института. Так, в ноябре 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину полном взятии Купянска и блокировании украинских сил, однако на деле бои за город продолжаются спустя почти год.

1 сентября Путин заявил об «освобождении Святогорска», где, по данным z-блогеров, российских войск вообще нет. Командующий 3-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий спустя неделю после заявления Путина записал видео из Святогорска и предложил российскому руководству «снять клоунские носы».

Так или иначе, Донбасс остается главной целью Путина, и без полного его перехода под российский контроль президент РФ заканчивать войну не желает, говорят источники Bloomberg. В ближайшие полгода, по их словам, Кремль намерен усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины, чтобы сделать жизнь людей невыносимой и добиться изменения общественных настроений. (themoscowtimes.com)