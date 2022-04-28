Россия рассматривает сценарий создания квазиобразования с названием «Южная Русь» на оккупированных украинских территориях.

О планах «основания нового государства» говорится в перехваченном документе «Манифест Южнорусского народного Собора» от 16 апреля, который оказался в распоряжении проекта «Схемы», сообщает «Радио Свобода«.

Журналисты проанализировали документ и установили причастных среди руководства партии «Единая Россия»: в апреле «манифест» пересылали между собой правящие круги РФ.

В документе утверждается, что государство Украина после свержения «законно избранного президента» в 2014 году якобы «потеряла легитимность в пределах УССР», а «Южная Русь» является «наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи», так называемой «Новороссии времен Екатерины Великой» и УССР.

«В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего Государства Украина мы, в лице Южнорусского народного Собора берем власть в свои руки и учреждаем новое государство Южная Русь», — говорится в «манифесте» оккупантов.

«Фундаментом культуры и идентичности» они называют православие, а украинский язык именуют «наречием».

Главной целью «Южной Руси» авторы называют «достижение и защиту мира», «полное искоренение нацизма и бандеровщины», а также анонсируют проведение «всенародного референдума».

Что известно об авторах»манифеста»

С помощью метаданных документа журналисты установили вероятного автора — Романов Роман Николаевич. Компьютер, на котором был создан документ, принадлежит «ВПП «Единая Россия». Человек с такой фамилией, именем и отчеством действительно имеет отношение к правящей пропутинской партии: Роман Романов — заместитель председателя центрального Исполнительного комитета «Единая Россия».

«По данным источников «Схем» в правоохранительных органах, этот «манифест» переходил из рук в руки. Сначала его получил Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Он же — секретарь Генерального совета партии «Единая Россия». В марте Турчак попал под британские санкции. Сам он выступил с инициативой привлекать к уголовной ответственности тех, кто исполняет антироссийские санкции внутри России», — отмечают журналисты.

Впоследствии этот «манифест», по данным журналистов, Турчак передал еще одному «единороссу» Дмитрию Грызлову, помощнику подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева, которого в СМИ называют «спонсором войны на Донбассе».

Связаться с автором «манифеста», а также заместителем председателя Федерального собрания России журналистам не удалось, а бизнесмен Малофеев, услышав вопрос о «манифесте Южной Руси», заявил, что с журналистами не общается и прервал телефонный звонок. (УНИАН)