В Бакинском Доме Фотографии открылась выставка известного шведского фотографа Элизабет Толл. Выставка «Пейзажи и портреты» объединила красивейшие локации Швеции и Азербайджана в единой экспозиции. В целом же, проект посвящен дружественным связам и культурному мосту между нашими странами.

Элизабет Толл не понаслышке знакома с природными красотами Азербайджана – это уже ее шестой визит в Страну Огней, но, как призналась фотограф корреспонденту #, впервые без фотокамеры:

«Во время предыдущих визитов в Азербайджан я практически постоянно снимала – работала, искала локации, готовилась к выставке. В этот раз я впервые смогла, как говорится, вдохнуть полной грудью, прогуляться по центру, насладиться архитектурой, пообщаться с прохожими, словом, делаю все, что хочется», — говорит фотограф.

На счету Элизабет Толл – сотрудничество с крупнейшими брендамии и изданиями — LouisVuitton, Sisley, H&M, Vogue, Harper’sBazaar UK, Elle и др. Ее неповторимый стиль, видение делает каждую фотографию особенной. Пейзажи фотографа лаконичные, гармоничные и даже изящны. Тот самый случай, когда высокий профессионализм ощущается в каждом снимке.

До карьеры фотографа Элизабет изучала археологию, историю и юриспруденцию. Работала в Париже ассистентом у нескольких фотографов. С тех пор Париж остался в сердце мастера, и в настоящее время она живет на два города, не забывая про родной Стокгольм.

Завораживающие шведские ландшафты на выставке чередуются с пейзажами Азербайджана – захватывающими дух видами Нахчывана и Габалы.

Элизабет мечтает увидеть еще одно знаменитое место в Азербайджане – самый древний лес в мире, находящийся в Лерике.

«Непременно отправлюсь туда», — говорит фотограф в интервью. При этом фотограф подчеркивает, что столица Азербайджана покорила ее с первого раза:

«Не была в Баку с 2019 года, и приехав, увидела много нового. Азербайджан всегда приятно удивляет. В Баку очень нравится сочетание старой и современной архитектуры, здание Центра Гейдара Алиева, спроектированное знаменитой Захой Хадид», — признается фотограф.

Отметим, что выставка «Пейзажи и портреты» организована Посольством Швеции в Азербайджане совместно c Управлением Государственного Историко-Архитектурного Заповедника «Ичеришехер».