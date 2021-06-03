В среду в Ясамальском районном суде прошло подготовительное заседание по уголовному делу армянских террористов Мкртчяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича. Как следует из официального сообщения Генпрокуратуры Азербайджана, Мкртчян и Хосровян были причастны к издевательствам над азербайджанскими военными, попавшими в армянский плен. Сегодня им на основании выявленных фактов предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджана.

Уже выступили те, кто подвергался пыткам со стороны Мкртычяна и Хосровяна. Была проведена очная ставка. В общем, есть большая доказательная база, свидетельствующая о жутких преступлениях армян против азербайджанцев. Естественно, армянская сторона пытается отрицать очевидное. Там в ужасе от того, что все тайное теперь станет явным и весь мир получит доказательства зверств со стороны армян в отношении азербайджанцев.

«Между тем, по данным азербайджанских СМИ, готовятся процессы в отношении целой группы пленных, общим числом 14 человек. По аналогичным обвинениям. Таким образом, Азербайджан нагло игнорирует все призывы международного сообщества немедленно освободить пленных», — возмущается News.am. Напомню, что «военнопленными» в РА называют диверсантов, которые были пленены азербайджанской стороной уже после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года.

Их десятки. Очередная партия, в количестве шести человек, была задержана после того, как 27 мая около 03.00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку проникнуть на нашу территорию в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района. Они осуществляли минирование путей снабжения Азербайджанской Армии, были окружены и взяты в плен. Понятное дело, что отпускать их официальный Баку не намерен.

Армянская же сторона после серии такого рода провалов и видя твердую позицию азербайджанской стороны по данному вопросу, перешла к примитивным спекуляциям. Она пытается заявлять, что над плененными армянами осуществляются «незаконные суды». Плюс, вовсю раскручивается тема «пыток в отношении армянских военнопленных». К примеру, СМИ РА озаботились судьбой ливанского армянина Вигена Эулджекджяна, который был захвачен азербайджанскими войсками 10 ноября недалеко от Шуши, и госпитализирован.

Как признают армянские СМИ, представителям Международного Красного Креста было разрешено посетить Вигена в тюрьме в феврале 2021 года. МККК способствовал периодическому общению между ним и его семьей в Бейруте, обмену письмами. А в апреле Вигену разрешили позвонить семье. Он сказал им, что с ним обращаются хорошо. То есть, нет никаких оснований для спекуляций с армянской стороны.

Но это в теории. А на практике мы увидели совершенно абсурдное возмущение армянской стороны тем, что Служба государственной безопасности Азербайджана объявила о завершении расследования в отношении Вигена Юльекджяна и передаче его дела в суд. Его обвиняют в «терроризме, участии в военном конфликте в качестве наемника и незаконном пересечении азербайджанской границы». Где, в какой стране мира обвиняемых по таким громким статьям, отпускают на свободу?!

Очевидно, что нигде. Но не только в том состоит лицемерие армянской стороны. Она продолжает спекулировать на бредовом и лживом тезисе о «пытках» в отношении армянских боевиков и диверсантов. И даже собственное признание армянской стороны о том, что задержанных навещают представители МККК, что они не жалуются на условия содержания – все это никак не останавливает армянских манипуляторов и лжецов.

В этой связи есть совершенно конкретное предложение к МККК, к руководству группы российских миротворцев. Нужно, чтобы все они выступали регулярно с заявлениями о том, что армянские диверсанты (можно и по конкретным лицам), находящиеся в азербайджанском плену, не подвергаются пыткам, что обращение с ними хорошее. Такого рода заявление нужно будет и в том случае, если наша сторона, проявив добрую волю, решит передать нескольких из задержанных армянской стороне. В противном случае, в РА опять начнут безостановочно врать. Впрочем, они итак делают это безостановочно.