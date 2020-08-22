Краш-тест на прочность: психолог Азад Исазаде о последствиях карантина

Коронавирус стал аварийным испытанием не только для экономики, здравоохранения и науки. Прямо сейчас — пандемия серьезное испытание для психики простых людей. Исследования и опросы показывают, что новостной поток, режим ограничений и неопределенность, в первую очередь финансовая, провоцируют развитие психических изменений.

Многие из нас считают пандемию коронавируса излишне драматизированной и не столь опасной, другие же испытывают самый настоящий страх перед таинственным и жестоким микробом. Как пандемия повлияла на психологическое состояние людей и какими будут последствия изоляции? Много ли жертв коварного вируса посещают психологов, на что жалуются люди и как справляются с происходящим, рассказал в интервью «Зеркало» психолог Азад Исазаде:

-Начнем с того, что по степени влияния и отношению к пандемии людей можно разделить на три группы. К первой группе относятся лица со сформировавшейся на основе страха ковидофобией. Они не выходят из дома и даже отказываются принимать родных, опасаясь заразиться. Вторая — такая же по количеству социальная группа людей, напротив, считает пандемию выдумкой, отказывается принять угрозу коронавируса – это люди, преимущественно верящие в конспирологические теории, всемирный заговор, чипирование населения вакциной от Билла Гейтса, смертоносные вышки 5G и пр.

Третья, самая большая социальная группа, где-то посередине этих двух крайностей — боится инфекции, верит, но сомневается. В массе своей люди следовали правилам карантина, сидели дома, мыли руки, выходили по смс-пропускам, надевали перчатки и маски. Не сильно доверяли льющейся из каждого утюга информации, но выполняли требования и решили играть по принятым правилам. Разумеется, среди представителей этой условной группы есть люди со сравнительно более выраженной ковидофобией, другие больше чувствительны к различным теориям заговора. Но в массе своей это лишено фанатизма и крайностей, люди больше нейтральны и соблюдают принятые правила.

— Реальные результаты пандемии мы сможем оценить лишь позже, но говорить о них можно уже сейчас. Какими будут последствия изоляции?

— В зависимости от перечисленных социальных групп, последствия происходящего, его влияние на психологическое состояние людей может различаться. По мере нормализации ситуации с вирусом фобии ослабевают, люди успокаиваются. Иные мои пациенты уже возвращаются к обычной жизни, разумеется, учитывая все еще действующие ковидные ограничения. Они больше не боятся, контактируют с близкими, но поскольку раздражитель остается, ковидофобии не проходят полностью. Регулярное информирование о пандемии просто не дает человеку выйти из этого состояния.

В рядах, не верящих в пандемию, поредело после второго ужесточения карантина. В августе, по сравнению с маем больше людей придерживаются правил индивидуальной защиты. Говоря о последствиях пандемии, понятно, что ковид с нами надолго, и вряд все это закончится в текущем году. Все мы будем находиться под длительным хроническим стрессом, к этому нужно быть готовыми и относиться спокойно. Много говорится, что после пандемии наша жизнь изменится. Это, действительно, так. Будут меняться привычки, поведение. Уже сейчас люди избегают тактильных приветствий, рукопожатий. Пандемия меняет стереотипы поведения и даже традиции – привычная для нас помпезность свадеб и поминок уйдет в прошлое. За несколько месяцев мы научились обходиться без метро, превозмогая дискомфорт и неудобства. С возобновлением работы метрополитена число пассажиров, особенно осенью, сократится. Пандемия скажется на работе, досуге, зарубежных поездках и даже перемещении внутри страны. Офисы постепенно уступят место удаленной работе, будет меняться образ жизни населения. Мы приучимся жить по новым правилам.

— Увеличилось ли число ваших пациентов за время пандемии и изоляции?

— Численность пациентов возросла, но это не значит, что их стало много приходить. Ковид-фобии приходится лечить дистанционно. Ведь такие пациенты не выходят из дома, а в карантин это было к тому же технически сложно. Увеличилась работа на дому – по WhatsApp, Facebook, по телефону. Практически 5 – 6 онлайн-консультаций в день с различными людьми, а учитывая, что один пациент – это, примерно, одно-двухразовые еженедельные консультации. Это весьма напряженный график работы с пациентами из первой группы – с ковидофобией. Не верящие в ковид сторонники конспирологических заговоров не видят у себя психологических проблем. Такие люди, как правило, не обращаются к психологам.

Коль зашел разговор о не верящих в вирус, это не столь патология, но защитная реакция. Человек не может долго находиться в стрессе и отвергает информацию, приносящую отрицательные эмоции. Почти как неопытный водитель в момент ДТП закрывает глаза. Хотя мы понимаем, что именно в это время требуется максимальная концентрация внимания, чтобы, возможно, в последний момент избежать удара. В случае с вирусом аналогичная защитная реакция – человек не желает слышать о заболевании, не верит в него. Такая защитная реакция не всегда влияет на нас положительно, она может нести в себе негативные моменты.

— Если говорить про конкретных людей, то далеко не у каждого при столкновении со столь серьезными изменениями в его жизни обязательно должна расстроиться психика. Ведь это зависит от множества факторов: особенностей характера, наличия психических расстройств, социальной поддержки и т.д. Какие факторы играют против человека?

— Расстройства психики — это серьезная патология. Мы же обсуждаем психологические аспекты пандемии. Не исключаю, что какие-то ковидные расстройства психики в виде бреда и пр. могут быть, но это, скорее всего, наблюдается у людей, уже имевших проблемы с психикой. А стресс от пандемии накладывается на эти проблемы. Говорить о четком воздействии пандемии на психику еще рано. Не исключаю, что у людей, перенесших ковид, возможны психические расстройства. Но поскольку лично с этим не сталкивался, судить мне сложно.

Перечисленные Вами факторы, безусловно, влияют, но они не основополагающие. Они могут отягощать состояние человека, а в некоторых случаях, скажем, в плане социальной поддержки, могут влиять положительно. Т.е. здесь все избирательно и зависит от человека. Есть люди, желающие заразиться вирусом, получить иммунитет, чтобы больше не беспокоиться. Другие, напротив, категорически против такого, они предельно осторожны и надеются на появление вакцины. Так что один и тот же фактор действует избирательно.

— Для всех ли граждан карантин стал серьезным испытанием. Может, кто-то нашел в сложившейся ситуации множество плюсов и, наоборот, уже не хочет возвращаться к прежнему формату? Скажем, многие люди перешли на удаленную работу. Захотят ли они возвращаться в офисы?

— Изоляция, однозначно, стала испытанием для людей. В пандемию мы столкнулись — мировая статистика тому свидетельство — с ростом случаев домашнего насилия, особенно над детьми. С этим имеют дело даже в развитых странах, скажем, Великобритании. Дети оказались заперты в своих домах. Энергии много, и она ищет выхода, раздражая взрослых. Пандемия изменила обычный ритм жизни. Если раньше дети и глава семейства уходили в школу и на работу, а супруга планировала домашние дела, режим изоляции рассадил всех по домам. Среди моих клиентов конфликты появлялись даже в семьях, где никогда такого не было. Но, опять-таки, все индивидуально.

Мне приходилось знать людей, воспринявших карантин с огромным удовольствием! Посчитавших изоляцию счастьем…

А вот вам ситуация. В прошлом году знакомый мечтал о фантастическом, невозможном на тот момент варианте – удаленной работе. Он хотел сохранить свою работу и зарплату, но настолько устал от посещения офиса, общения с сотрудниками, что его это сильно угнетало. Уединение было его мечтой. «Понимаю, что это невозможно, но мечтаю об этом», — говорил он. Но мечты порой сбываются. В карантин он встретил меня такими словами: «Доктор, Вы не представляете, как прекрасно я себя чувствовал. Я продолжал работать, и результаты моего труда ничуть не ухудшились. А главное, оставался дома — никуда не ходил, ни с кем не общался, отдыхал и физически, и душой!».

Худа без добра не бывает. Многие нашли себе занятие в карантин — делали ремонт, разбирали архивы, перебирали фотоснимки, читали книги и смотрели фильмы, на которые в повседневной суете не хватало времени. Им изоляция в определенном смысле доставила удовольствие, открыла новые возможности.

Коль речь зашла о том, как легко и даже с пользой пережить карантин, семьям, которые обращались за помощью, я рекомендовал планировать каждый наступающий день. Составить режим – что приготовить, чем заняться по дому, распределить обязанности. Вплоть до сериала, который они будут смотреть всей семьёй. В результате карантин протекал для них практически незаметно, а иные свои планы люди не успевали претворить в жизнь. И тогда им даже хотелось продлить изоляцию еще на неделю. Я не иронизирую, но привожу конкретные факты.

Любое естественное событие, какое бы оно не было негативное, несет в себе позитивные моменты. Даже в стихийные бедствия — выжившая часть населения получает драгоценный опыт. То же самое в случае с пандемией и карантином. Общество мобилизовалось, принимаются социальные, технические меры, медики набрались опыта, люди многое осознали. А ведь еще полгода назад мы считали себя хозяевами планеты. Но пришло время осознать, насколько раним и зависим человек.

— За первое полугодие в стране сократилось число браков, разводов и родившихся детей. Как состояние неопределенности отразится на демографической ситуации в стране, желание людей создавать семьи? Сократится ли число многодетных семей?

— Статистика родившихся в первом полугодии детей не связана с карантином, поскольку появившиеся на свет дети были зачаты до пандемии. Даже если предположить, что с началом кризиса в январе-феврале кто-то прервал беременность, не думаю, что это сильно отразилось на общих цифрах. Возможно, во втором полугодии и следующем году мы столкнемся с еще более сильным падением рождаемости.

Количество браков, однозначно, сократилось. Связано это с запретом на массовые мероприятия и свадебные торжества. Хотя иной раз бракосочетания проводились в карантин – а торжества проходили скромно, в режиме онлайн. Дома событие отмечали самые близкие члены семьи, а остальные присоединялись к ним удаленно. Данные статистики не означают уменьшения числа желающих вступить в брак или развестись. Допускаю, что в августе, с началом работы судов и ЗАГСов, количество разводов резко возрастет, поскольку желающие развестись в апреле – июле сделают это под занавес лета. Безусловно, под воздействием пандемии и карантина, снижения материального благосостояния число желающих создавать семьи среди людей с малым и средним достатком на какой-то период сократится.

— Спасибо за интервью!