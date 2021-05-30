Интервью с психологом- сексологом — Яной Султановой.

— Яна ханум, как давно вы работаете в данной области?

— Работаю 5 лет. И как практикующий психолог, я поняла, что это область не менее важна. Часто путают сексопатолога и психолога-сексолога.

В этой сфере очень важны навыки в области психологии и психотерапии, ведь любые отклонения от сексуальной нормы большинством людей воспринимаются очень болезненно, и весьма часто причиной сексуальных нарушений становятся психические расстройства: неврозы ожидания неудачи, ипохондрические установки, депрессии, снижается самооценка.

— И много семейных пар обращаются к вам по данному вопросу?

— Да, но не всегда это семейные пары. В основном — один из партнеров.

— Повлиял ли как то, карантин на сексуальную жизнь ваших клиентов?

— Индивидуально. На некоторые пары повлиял положительно, как на отношения, так и на их интимную жизнь. У супружеских пар, у которых были проблемы с взаимопониманием, усугубились конфликты, а это повлекло за собой проблемы в сексе.

— Брак без секса, обречен ли на крах?

— Если в паре у обоих партнеров низкое либидо, то он вполне может просуществовать длительное время. Есть люди, для которых секс не является приоритетом перед другими аспектами жизни (карьера, воспитание детей и т.д). Но, если один из партнеров признает это проблемой, то тут, конечно, уже сложнее.

— Если сексуальный интерес снижается у одного из партнеров, что делать в таком случае?

— Для начала — понять причину, а потом уже действовать.

Причины, по которым снижается либидо, делятся на две группы — психологические и соматические. Правда, чаще всего они переплетаются. Психологические, такие, как, например, депрессия, тревожно-фобические и иные расстройства, психотравмы — следствие репрессивного полового воспитания.

Соматические — гормональные нарушения, заболевания гинекологической сферы. Обобщая, можно сказать, что любое заболевание, особенно с болевым синдромом, может привести к снижению либидо.

— Перерыв в сексуальной жизни — за или против?

— В настоящее время исследования показывают, что отсутствие партнерского секса практически не влияет на здоровье людей. Жизнь без него возможна, однако, в том случае, если партнеры близки в духовном плане.

— Как восстановить сексуальную жизнь после паузы?

— Одним из вариантов может стать совместное уединение. Например, поездка за город на два-три дня. Новые впечатления, свежие эмоции. Организуйте романтический ужин в ресторане. Это должно сблизить.

— Как максимально деликатно донести до партнера, если что-то не устраивает или хочется разнообразия, учитывая сложный характер и, скорее всего, вероятное сопротивление партнера?

— Лучше начать с того, что тебе нравится. Потом высказать претензию или предложения, а в конце снова добавить что-то хорошее. Представь, что начальница критикует твою работу. Думаю, приятнее было бы понимать, что тебя ценят и считают хорошим сотрудником, нужно только изменить пару вещей. Тут все работает по тому же принципу.

— Какие атрибуты или действия могут сблизить пару и наладить сексуальный контакт?

— Самое главное, разговаривайте со своим партнером и на сексуальные темы, и на многие другие — это сближает! Как я уже подчеркнула ранее, учитесь слушать, обменивайтесь мнением, ощущениями, опытом.

— В каком возрасте проявляется наибольшая сексуальная активность у мужчин и у женщин?

— У мужчин он приходится на 18—20 лет. После этого сексуальная активность поддерживается на достаточно высоком уровне до 40—45 лет.

Сексуальная активность женщин, как правило, пробуждается позднее. Пик сексуальной активности у женщин наступает значительно позже, чем у мужчин после 30 лет, ближе к 40 годам.

— Насколько сексуальные отношения являются важными для успешного союза?

— Для успешного союза очень важны. Секс — это то, что связывает мужчину и женщину. Нормы по количеству в сексологии нет. Все зависит от половой конституции — это совокупность физиологических особенностей, которые генетически в тебе заложены.

— Когда нужно обратиться за профессиональной помощью?

— Тут важно понять, устраивает ли вас ваша сексуальная жизнь. Большинство считает, что ситуация рано или поздно разрешится сама. Женщины часто перекладывают ответственность на мужчину, думают, что проблема в партнере, а мужчины на женщину. Если вы пришли к выводу, что сексуальная жизнь вас не устраивает, и вы хотите ее улучшить — это достаточно веский повод обратиться к специалисту.

— Какие рекомендации вы можете дать парам, у которых, скажем так, не все хорошо с половой жизнью?

— Не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью к врачам, психологам-сексологам. Счастье дается тем, кто идет за ним.