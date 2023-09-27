Узбекистан и Азербайджан будут обмениваться дополнительными бланками разрешений.

Как передает # со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает Минтранспорта страны.

Соответствующая договоренность была достигнута на заседании узбекско-азербайджанской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам, прошедшем в формате онлайн.

Участники обсудили нынешнее состояния международных автомобильных перевозок между двумя государствами, проблемы, с которыми сталкиваются национальные перевозчики двух стран и пути их решения, пересмотрели квоту на вычет разрешительных бланков.

«На совещании определен обмен дополнительными бланками двусторонних разрешений на 2023 год и квота видов разрешительных документов, подлежащих обмену в 2024 году», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 2024 года появятся три вида разрешительных документов между странами — транзитные, двусторонние и трехсторонние.

Также Минтранспорта обратился к национальным перевозчикам, чтобы они учитывали нововведения в своей деятельности.