Нико Росберг, чемпион мира Формулы 1 2016 года, считает, что концовка сезона вполне удалась, и смотреть гонки было интересно, хотя Макс Ферстаппен обеспечил себе второй чемпионский титул досрочно.

«Думаю, уик-энд в Абу-Даби вновь прошёл великолепно, и сезон в целом был просто захватывающим, несмотря на доминирование Ферстаппена, – поделился Нико в эфире Sky Sports F1. – И всё-таки смотреть гонки было всегда интересно, в том числе это относится к Абу-Даби.

После того, как изменили конфигурацию трассы, она мне по-настоящему нравится, потому что раньше там было просто невозможно обгонять, а теперь с самого старта мы видим обгоны по всему пелотону. Например, эпизод, когда в начале гонки боролись Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс – это же было так интересно!

В общем, я считаю, что корректировка конфигурации пошла трассе на пользу, и это способствовало повышению зрелищности.

Также очень здорово, что всё автоспортивное сообщество, вообще весь мир объединился, чтобы устроить Себастьяну Феттелю такие замечательные проводы. Для него было сделано очень многое, и все гонщики в четверг вечером собрались на прощальный ужин. Это было просто классно.

Себастьян – один из лучших гонщиков всех времён, четырёхкратный чемпион мира, и его действительно всем будет не хватать. Карьера Феттеля была невероятно успешной, и будет интересно посмотреть, чем он займётся теперь. Определиться будет непросто, это серьёзная задача, тем более он признаёт, что у него пока нет никаких планов. Но я уверен, что Себастьян найдёт себе дело, которое позволит приносить пользу обществу», — сказал Росберг.