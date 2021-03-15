Красавицы Азербайджана в «Make-Up Academy»

В профессиональной академии визажа «Make—Up Academy» был проведён проект под названием «Красавицы Азербайджана» c красивым восточным декором и красочными нарядами, сообщает #.

Руководитель данного проекта — Нармин Гасанова.

Среди красавиц приняли участия: руководитель Центра азербайджанской национальной одежды и доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, актриса Оксана Расулова, известная азербайджанская телеведущая Лейла Гулиева, писательница Нармина Мамедзаде, стилист-дизайнер Вафа Исазаде, певица Влада Ахундова и культурный деятель Арзу Вагифгызы.

Проект поддержали руководитель Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, компании Decoration weddings, Azerbaijan Kelagayi, Butali Azerbaijan Jewelry и Kishmish Agency, а также визажисты Наталья Исмайлова, Нура Бабаева и Офелия Гасанова.

«Make-up Academy» — это первая профессиональная школа визажа в Баку, где работают квалифицированные и дипломированные мастера-педагоги международного уровня.