Коварный расчет – армянские террористы разрушают дома азербайджанцев в преддверии холодов

Несмотря на достигнутое перемирие, обстрелы мирных поселений Азербайджана со стороны Армении продолжаются. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле с утра 13 октября территорий трех районов страны.

«Вооруженные силы Армении сегодня с утра, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня обстреливают территорию Тертерского района», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. В другом сообщении Минобороны также указывается на обстрелы противником территорий Геранбойского и Агдамского районов. В то же время накануне наши ПВО, обезвредившие ракеты ВС Армении, выпущенные в направлении Мингячевира, предотвратили катастрофу регионального масштаба.

К вопросу о том, почему обстрелы со стороны агрессора продолжаются, известный российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр сказал ИА Turan, что встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве носила декларативный характер и по ее итогам было принято заявление, а не соглашение. «Поэтому ожидать чего- то серьезного от такой встречи не стоит», — говорит аналитик. Он также отметил, что перемирие вступит в силу, если соглашение подпишут военные, как это было в 2016 году. Кроме того, у сторон должно быть политическое желание прекратить огонь, а его, судя по всему, нет и даже обмен телами убитых не происходит.

«В данном случае, и Азербайджан, и Армения просто продемонстрировали вежливость, откликнувшись на обращение Путина, и приехали в Москву», — отметил Фельгенгауэр. На вопрос, какова стратегия Москвы в отношении Карабахского конфликта эксперт ответил, что ее просто нет. «Москва не хочет становиться на ту или иную сторону, поэтому наблюдает. Если же говорить в целом, то стремление России заключается в том, чтобы укрепить свое влияние на Южном Кавказе, восстановить некий «Русский мир». По этой причине она не будет открыто поддерживать одну из сторон».

Армения была отнюдь не против временного перемирия, сказал редакции ученый экономист Губад Ибадоглу. «Террористический режим открыл огонь по Азербайджану сразу же после достигнутого 11 октября в Москве перемирия. Т.е. использовал это решение для собственной защиты, продолжая при этом обстреливать не только боевые позиции, но мирное население».

К вопросу о том, какие цели преследует Армения, обстреливая не только стратегические объекты страны, но и мирных жителей, востоковед Нурлан Гасымов сказал #, что Армения имеет давние традиции войны против мирного населения. Так пытаются деморализовать гражданских и лишить их воли к сопротивлению, уверен собеседник:

«Армянские ВС обстреливают не только прифронтовые города и села, но и населенные пункты в глубине страны. Таким образом, террористическими методами армянская армия пытается посеять панику и страх в азербайджанском обществе. Кроме того, близятся осенние и зимние холода, разрушением жилых домов армянское руководство желает настроить азербайджанское общество на антивоенные настроения, а впоследствии и на антиправительственные акции. Только этими действиями Ереван вряд ли сможет добиться своих целей. Бомбардировками мирных городов и сел армянское руководство лишь доводит уровень межнационального антагонизма до самой нижней точки, ожесточает людей с обеих противоборствующих сторон».

По его свидетельству, Армения пытается вывести этот конфликт из территориальной плоскости в плоскость всеобщей войны армян и азербайджанцев: «Потому азербайджанской элите следовало бы активнее использовать факт бомбардировок своих населенных пунктов в информационной войне, чаще поднимать эту проблему в медиа, чтобы добиваться осуждения таких противозаконных действий со стороны мировых столиц и настроить международное общественное мнение против армянского руководства. В противном случае география войны, степень разрушения в городах будет только нарастать», — уверен Гасымов.