Космонавт заявил, что человечество погубит не война, а экологическая ситуация

Участник годового полета на Международной космической станции, российский космонавт Михаил Корниенко в рамках встречи в музее военной формы в Москве, которая прошла перед 60-летием полета Юрия Гагарина в космос, призвал к раздельному сбору мусора. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, людям стоит отказаться от варварского отношения к окружающей среде. Он отметил, что пришел к многим выводам в том числе после полета в космос.

«Я прошу всех: донесите полиэтиленовый пакет до урны. Потому что пластиковый остров, который плавает в океане, размером с Калифорнию, его реально видно», — сказал Корниенко.

Космонавт подчеркнул, что сам завел у себя ведра для раздельного сбора мусора, а также добавил, что человечество «погубит не война, а экологическая ситуация».

| 2021-04-10T23:47:32+04:00 11 апреля 2021, 06:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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