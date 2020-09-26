Космонавт Вагнер оценил доступность космического туризма

Космический полет не скоро будет доступным для каждого желающего. Об этом в субботу, 26 сентября, заявил российский космонавт Иван Вагнер.

По его словам, запуск в космос спутников и людей достаточно затратен. Помимо этого, на организм космических туристов может влиять невесомость.

«Но ученые, инженеры двигаются в этом направлении, медицина двигается в этом направлении», — отметил он с борта Международной космической станции в видеоролике Youtube-канала «Роскосмос-ТВ».

Общедоступным космос станет тогда, когда человечество перейдет к другим технологиям, полагает космонавт.

В настоящее время в космосе побывали семь космических туристов.

2 сентября стало известно, что Россия предлагает космическим туристам программы более длительного пребывания на орбите — до 30 дней вместо стандартных 10. В стандартный пакет обслуживания входит медицинское обследование, подготовка в Звездном городке, непосредственноu) полет на МКС и возвращение на Землю, а также услуги по поиску и спасению вернувшегося туриста (iz.ru)