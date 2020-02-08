Коронавирусом заразились уже 35 тысяч человек

Число заразившийся смертельным китайским коронавирусом возросло до почти 35 тысяч человек. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные проекта университета Джонса Хопкинса.

В общей сложности к настоящему времени оказались заражены 34 939 человек, из них лишь чуть более 300 — за пределами материкового Китая. Подавляющее большинство случаев — 25 тысяч — зафиксировано в провинции Хубэй, где впервые и выявили новый коронавирус 2019-nCoV.

В то же время погибли уже 725 заболевших, в том числе гражданка США. Вылечились же более 2,2 тысячи человек.

| 2020-02-08T13:49:18+00:00 8 февраля 2020, 16:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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