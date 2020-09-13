Коронавирусом в Индии заразились более 4,7 млн человек

За прошедшие сутки коронавирусом в Индии заразились еще 94 372 человека, общее число заболевших превысило 4,7 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, по информации министерства, с начала пандемии в республике заболевание было подтверждено у 4 754 356 жителей.

Жертвами инфекции к настоящему времени стали 78 586 пациентов, в том числе 1 114 — за последние сутки.

Отмечается, что Индия остается мировым лидером по приросту новых случаев COVID-19 и занимает второе место после США по общему числу заболевших.