Коронавирус в Азербайджане: еще 2197 случаев

В Азербайджане выявлено еще 2197 случаев заражения коронавирусом, 1946 человек вылечились, 34 человека скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 303 858 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 267 485 человек вылечились, 4 203 скончались, число активных больных – 32 170. До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 3 128 656 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки 13777 тестов.