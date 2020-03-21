Коронавирус пробрался в аппарат вице-президента США

Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер, передает  ТАСС.

«Сегодня вечером нас уведомили, что у сотрудника аппарата вице-президента подтвердилось заражение коронавирусом. Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с этим человеком», — отмечается в документе.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом к вечеру пятницы увеличилось в США до 18 563, умерли по меньшей мере 227 человек, 121 выздоровел.

| 2020-03-21T07:19:55+00:00 21 марта 2020, 07:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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