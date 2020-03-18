Коронавирус охватил все штаты США

Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в американском штате Западная Вирджиния. Таким образом, вирус охватил все штаты США, сообщает CNN.

Информацию о заражении подтвердил губернатор штата Джим Джастис. Он сообщил, что в штате закрываются все рестораны, бары и казино.

Ранее сообщалось, что граждане США в большинстве своем проигнорировали указания местных властей о необходимости избегать мест скопления людей и оставаться дома в условиях распространения коронавируса в стране. В результате властям пришлось ввести еще более жесткие ограничения.

По последним данным, в США зафиксирован 6421 случай заражения коронавирусом. Из них 108 человек умерли, еще 17 — вылечились. Общее число заражений в мире составляет 197,1 тысяч.

| 2020-03-18T04:37:05+00:00 18 марта 2020, 09:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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