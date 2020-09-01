Король Саудовской Аравии отправил в отставку командующего ВС по подозрению в коррупции

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ о прекращении полномочий командующего объединенными вооруженными силами королевства Фахда бен Турки Аль Сауда. Как передает в понедельник Саудовское агентство печати, причиной отставки стало подозрение в причастности командующего к финансовым махинациям в министерстве обороны.

«Cлужба генерал-лейтенанта Фахда бен Турки Аль Сауда, командующего объединенными силами, прекращается путем направления его на пенсию» — приводит агентство текст указа. Согласно документу, с должности заместителя губернатора одной из провинций также снимается принц Абдель Азиз бен Фахд Аль Сауд.

Отмечается, что король поручил начать расследование в связи с имеющимися подозрениями и принять меры в отношении задействованных лиц. Запрос о расследовании финансовых махинаций в ведомстве был направлен наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом, указывает агентство.(ТАСС)