Король Карл III примет участие верхом на лошади в первой за время своего правления Церемонии выноса знамени. Об этом пишет Daily Mail.

В первый раз более чем за 30 лет британский монарх выедет на лошади на параде Trooping the Colour, который ежегодно проводится в Лондоне и включает церемонию выноса знамени и официальное празднование дня рождения монарха Соединенного Королевства. Королева Елизавета II в последний раз появлялась на параде верхом на лошади в 1986 году.

Парад состоится 17 июня и пройдет от Букингемского дворца по улице Молл до плаца у Уайтхолла в центре Лондона, где Карла III встретят королевским салютом. После король проведет инспекцию полков британской армии.

К монарху присоединятся королева Камилла и члены королевской семьи. После парада члены британской королевской семьи отправятся на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать толпу и посмотреть пролет самолетов в небе над Лондоном. (gazeta.ru)