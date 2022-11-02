Король Великобритании Карл III начал торговать различными товарами для ухода за собаками. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что в ассортименте магазина, расположенного в Сандрингемском дворце в графстве Норфолк, появились собачий шампунь, теннисные мячи, а также кровати и другие аксессуары для животных. Помимо этого, покупателям стали доступны кожаные мешки для сбора фекалий, используемые владельцами во время выгула питомцев.

Отмечается, что цена последнего изделия, на которое золотыми буквами нанесено название поместья, составляет 16 фунтов стерлингов. В описании к мешкодержателю сказано, что его возможно повесить на сумке или шлевке джинсов с помощью карабина.