В пятницу глава государства Ильхам Алиев принял министра градостроительства и дорог Ирана Рустама Гасими.

Как сказано в официальном сообщении, на встрече были обсуждены вопросы реализации транспортных проектов в регионе. В частности, была отмечена важность новых коммуникаций между экономическим районом Восточный Зангезур и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана.

Стороны констатировали, что новый коридор станет важной международной транспортной коммуникаций, включая линию электропередач. Этот коридор станет одним из звеньев большого транспортного коридора Север-Юг.

В ходе беседы были затронуты также вопросы участия иранских компаний в восстановлении освобожденных районов Азербайджана, а также возобновление авиарейсов между двумя странами. (Turan)