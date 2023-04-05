Российский фрегат «Адмирал Горшков» и танкер «Кама» совершили заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия для пополнения запасов топлива и продовольствия, сообщил Северный флот в среду.

«Ранее корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства Саудовская Аравия около 10 лет назад», — говорится в сообщении Северного флота.

Отмечается, что в период стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия.

«Адмирал Горшков» – один из самых современных кораблей ВМФ России. Фрегат, оснащенный новыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон», отправился 4 января в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.