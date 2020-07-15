Коньяк разбить не забудьте: совет возмущенным дашнакам

Измельчали как-то армянские националисты. Вот, помнится, в 1890 году в Тбилиси, который тогда именовался Тифлисом, прошёл первый съезд радикальной националистической партии «Дашнакцутюн». Так вот в программе этой партии, наряду с мерами по борьбе за армянскую автономию в пределах Османской империи, была прописана организация вооружённых групп, которые должны были бороться за реализацию поставленных целей, в том числе и террористическими методами, в числе, которых предлагалось «разорять и разрушать правительственные учреждения». Не армянские, ибо Армении тогда не было, а те, что были расположены на территории Османской империи, где армяне проживали. Такой вот план действий, в виде программы партии «Дашнакцутюн», был принят за несколько десятилетий до мифического «геноцида армян». Вот и в работе Стенфорда Шоу 1977 года утверждалось, что события в Османской империи, которые армянская сторона называет «геноцидом», были реакцией на армянскую провокацию и что армянские националисты намеревались создать социалистическую армянскую республику в шести анатолийских областях, в которых все мусульмане будут депортированы или убиты.

Это к вопросу о причинно-следственной связи. В любом случае, в этом году исполняется уже 130 лет с момента признания дашнаками террора в качестве основного метода политической борьбы. Это были годы активной и пассивной деятельности. К примеру, пошли дашнаки на захват здания Оттоманского банка в Стамбуле 26 августа 1896 года. Взяли в заложники европейский персонал и, угрожали взрывом банка. Тогда, в результате переговоров дашнаки покинули банк под личные гарантии представителя российского посольства и директора банка. Но руководствовавшиеся программой своей партии, в которой был прописан терроризм, дашнаки вошли во вкус.

В июле 1905 года они предприняли покушение на султана Абдул-Гамида, заминировав его карету. Кроме того, за подавляющим большинством терактов, осуществлённых в российском Закавказье, стояла партия «Дашнакцутюн», которая к 1903 году приобрела большую популярность среди армянского населения благодаря своей националистической идеологии. Среди осуществлённых дашнаками терактов были убийство 11 мая 1905 года бомбой, брошенной Дро Кананяном бакинского губернатора князя Михаила Накашидзе.

А в 1907 году на четвёртом внеочередном съезде дашнаков, проходившем в Вене, было принято решение начать расправляться с чиновниками Российской империи, начиная со Столыпина. В итоге, 3 июля того же года в Александрополе дашнакскими террористами был убит генерал Максуд Алиханов-Аварский. В газете «Дрошак» (печатный орган Дашнакцутюн) в номерах 5 и 6 за 1910 год опубликованы хвалы убийцам из числа дашнаков, в том числе и за смерть Алиханова.

Позднее дашнакскими террористами были убиты бывший премьер-министр Азербайджана Фатали-хан Хойский, заместитель председателя Национального парламента Азербайджана Гасан-бек Агаев, бывший министр внутренних дел Турции Талаат-паша, бывший великий визирь (премьер-министр) в первом кабинете младотурок Саид Халим-паша, бывший министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд-хан Джеваншир, бывший министр военно-морских сил Турции Джемал-паша.

Прошли десятилетия, и о дашнакских террористах узнал весь мир. Достаточно вспомнить убийство генерального консула Турции в Лос-Анджелесе Мехмета Байдура и вице-консула Бахадура Демира, совершённое в Санта-Барбаре в январе 1973 года 77-летним армянским инженером и писателем Гургеном Яникяном. А с 1975 по 1982 годы армянские террористы совершали убийства, взрывы, нападения, ряд операций против представителей западных стран: нападения на офисы авиакомпаний KLM, «Люфтганза», TWA, а также нападения на граждан разных государств. Область операций: Европа, Ближний Восток, Ливан, Турция, США, Франция, Греция, Швейцария, Испания, Австрия, Великобритания, Италия, Иран, Венгрия.

Как видим, у армянского терроризма, который был прописан в программе партии «Дашнакцутюн», серьезные традиции. Сейчас, правда, дашнаки как-то измельчали. Эта партия не проходит даже в парламент РА. Но, напоминать она о себе жаждет, ища для этого любой «повод». На сей раз он «нашелся» после заявления МИД Украины, в котором звучал призыв к сторонам конфликта приложить максимум усилий для деэскалации ситуации и продолжить поиск путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН №822, 853, 874 и 884, принятых в 1993 году.

«Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах», – говорилось в заявлении. После чего, в МИД РА был вызван посол Украины в этой стране Иван Кулеба. И это при том, что в заявлении МИД Украины все было по делу. Кроме того, Армения является страной, которая поддержала «референдум» в аннексированном Россией Крыму. Произошло это во время голосования в Совете Европы по резолюции, осуждающей референдум в Крыму. Армения тогда проголосовала против. То есть РА открыто продемонстрировала неуважение к территориальной целостности Украины, поддержав Россию, эту страну-оккупанта. Это привело к охлаждению в украино-армянских отношениях. Официальный Киев тогда даже отозвал своего посла в Ереване Ивана Кухту для консультаций. Азербайджан же с самых разных трибун выражал поддержку территориальной целостности Украины.

Впрочем, мы ведь сейчас не о комичной реакции МИД РА говорим. Нас привлекло шоу, устроенное дашнаками. Говоря конкретнее, несколько десятков представителей молодежного крыла «Дашнакцутюн» провели акцию протеста перед посольством Украины в Армении. Как заявил представитель молодежного крыла АРФД Гор Саргсян, Киев бросает камень в отношения Армении и Украины. «Ешьте вами же сваренный борщ», — прокричал он. Собравшиеся скандировали «Украина, не подстрекай». Протестующие также забросали здание посольства борщом.

Возникает ряд вопросов. Воспринимать ли фразу «Украина, не подстрекай», как угрозу молодых дашнаков осуществить теракты в отношении украинских дипломатов, руководства посольства Украины в РА, МИД, Украины, тех депутатов ВР, которые открыто поддержали справедливую позицию Азербайджана и лично президента Украины Владимира Зеленского, который неоднократно заявлял о поддержке территориальной целостности Азербайджана? Думаю, украинская власть могла бы задать все эти вопросы послу РА в Киеве. Традиции терроризма, нашедшие свое отражение в программе партии «Дашнакцутюн» 130 лет назад, вполне могут оказаться живучими.

Теперь, перейдем к борщу. Его ведь еще сварить нужно было. Это какого он должен был быть качества, что молодым дашнакам его не жалко выплескивать было?! И потом, а чего сало с собой не взяли и горилку? Дорого получилось бы возмущение изображать? Так тут ведь нужно готовиться к большим расходам. Вон, по просьбе haqqin.az свою точку зрения высказало Министерство иностранных дел Латвии. «Позиция Латвии по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе хорошо известна: Латвия поддерживает суверенитет любого государства и его территориальную целостность, как это записано в Заключительном Хельсинкском акте и в Парижской хартии ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Ждать теперь разлива рижского бальзама перед посольством Латвии в Ереване? Кроме того, весь мир поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Стало быть, перед посольствами всех аккредитованных в Ереване посольств должны разливаться и выбрасываться их национальные блюда. Да, мелковато для потомков тех, кто устраивал теракты по всему миру, но что поделать?! Кстати, не забыть бы им и на нынешнее руководство РА обратить внимание, как и на бывших президентов страны-оккупанта. Ведь, она вошла в ООН, ТС и ЕАЭС в своих советских границах, то есть без оккупированных территорий Азербайджана. Да и признать «независимость» так называемой «НКР» в Ереване все еще не решились. Не пора ли потомкам дашнакских террористов, хотя бы, начать разбивать бутылки коньяка перед зданием парламента РА и Аппарата президента РА? Ведь на большее их, как мы уже поняли, не хватит.