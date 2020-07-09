Концерты все-таки будут: AZTV строит сцену на одной из самых высоких точек Баку

Пандемия, карантин и все еще напряженная эпидемиологическая ситуация отменили в стране все развлекательные мероприятия и концерты.

Популярным артистам, чьи концерты планировались весной и летом, пришлось перенести свои встречи со зрителем на осень. Из – за коронавируса в Баку не пройдет пятый, юбилейный музыкальный фестиваль «ЖАРА».

После повторного ужесточения карантина бакинцы остались и без музеев. И если первая волна вынужденной самоизоляции была отмечена активностью деятелей культуры и искусства в режиме онлайн, то сейчас все поутихло и в Интернете. Мероприятия в сети стали все реже и реже. Очевидно, что жара и карантин вконец утомили и артистов, и зрителей.

Спасти ситуацию взялось Азербайджанское Телевидение (АзТВ).

Как сообщили # в пресс-службе телеканала, на территории АзТВ построена специальная концертная площадка для нового крупного проекта под названием «Летний вечер». Премьера состоится 12 июля, в 23:00.

По словам генерального продюсера телеканала Назили Бабаевой, это будет самая крупная музыкальная площадка в период самоизоляции.

Уникальность проекта заключается в локации съемочной площадки: сцена, на которой будут проводиться съемки различных концертных программ, находится на одной из самых высоких точек столицы, с которой открывается захватывающий вид на бухту и весь город.

Каждое воскресенье меломаны будут получать возможность наслаждаться различными жанрами музыки. Каждый выпуск программы будет посвящен определенной тематике: любители эстрадной, оперной и джазовой музыки услышат самые лучшие произведения в исполнении наших звезд, поклонники ретро музыки смогут послушать хиты прошлых лет. Не будут забыты и поклонники инструментальной музыки, романсов, саундтреков, и, конечно же, мугама.

«Летний вечер — проект долгосрочный, но запуск его пришелся на период пандемии. Это первый масштабный музыкальный проект в период самоизоляции, и уверена, что он будет востребован как никогда. Мы долго вынашивали идею этого проекта, хотелось сделать что-то красивое и душевное для наших зрителей. Надеюсь, что у нас это получилось», — заявила Н.Бабаева.

Гостями первого выпуска «Летнего вечера» станут всеми любимые исполнители Зульфия Ханбабаева, Замиг Гусейнов, Адалят Шукюров, Гюнай Ибрагимли, Самира АлиМарьям, Хайам Нисанов и др.

Концерт можно будет посмотреть также и в Интернете: эфир будет транслироваться на официальной странице АзТВ в соцсети Facebook.