Консультации о продаже TikTok осложнились из-за вопросов о передаче технологий

Консультации о продаже соцсети TikTok осложнились, поскольку появилась неясность относительно того, является ли законной передача ключевых технологических разработок, которые лежат в ее основе. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The Wall Street Journal.

Издание ранее отмечало, что китайская компания ByteDance может вскоре объявить о достижении договоренностей относительно продажи всей соцсети или ее части какой-либо из американских корпораций. Ключевыми претендентами на покупку TikTok являются сейчас компании Microsoft и Oracle.

По словам источников издания, консультации осложнились из-за того, что власти Китая в конце августа ужесточили ограничения на экспорт технологий, касающихся искусственного интеллекта. До этого считалось, что сделка по продаже части TikTok будет предполагать передачу покупателям ее «ключевых алгоритмов». Они, в частности, касаются подбора видеозаписей, которые показываются пользователям на основе их предпочтений.

Как отмечается в материале, «теперь обе стороны пытаются выяснить, следует ли из правил, что власти Китая должны одобрить передачу алгоритмов». Они также пытаются понять, какой точки зрения придерживается по этому вопросу Пекин. «Связанные с этим сложности снизили вероятность того, что сделка может быть достигнута скоро», — говорится в публикации. В ней подчеркивается, что ByteDance намерена в полной мере выполнить требования китайской стороны.