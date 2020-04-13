Конкурсы продолжаются: творческим людям не дают скучать!

Находящимся на карантине жителям Азербайджана предложено участие в новых конкурсах, сообщает #.

Ряд проектов носит международный характер, поэтому к ним могут присоединиться все желающие. Один из таких проектов представил Азербайджанский национальный музей ковра — «Ковровые истории». Организаторы предлагают участникам со всего мира поделиться историями, рассказать какую память хранят ковры в их домах, и какую ценность они несут для семьи.

Самые интересные из этих историй будут опубликованы на страницах соцсетей музея.

Чтобы принять участие, нужно сфотографировать любимый ковер, или снять его на видео продолжительностью не более двух минут, сопроводить публикацию историей и опубликовать все это на своей странице в соцсети Фейсбук или Инстраграм под хэштегами #carpetmuseum #xalchahekayeleri #ковровыеистории #carpetstories #MuseumsAndChill. Также можно отправить свою историю на электронный адрес [email protected]

Министерство молодежи и спорта проводит отборочный этап III Республиканского научно-творческого молодежного конкурса «У меня есть идея!» в онлайн режиме.В конкурсе могут принять участие граждане Азербайджана от 14 до 29 лет. Конкурс проводится в 4 номинациях: «Технические инновации», «Экология, окружающая среда и рациональное использование природных ресурсов. Инновации в медицине и здоровье», «Технологии производства и производственная инфраструктура. Живые системы, транспортные системы» и «Социальная сфера и образование».

Основной целью конкурса является стимулирование молодежи к занятию научной и творческой деятельностью, развитие социальной инициативы у молодых людей, создание благоприятных условий для демонстрации инновационного потенциала, стимулирование их к научно-исследовательской деятельности.

Свои проекты участники могут отправлять до 1 июня на электронный адрес [email protected]

Министерство культуры, Союз театральных деятелей Азербайджана при поддержке British Council продлили прием заявок на участие в конкурсе современной драматургии «Yeni dudman» («Новое поколение»). Новая дата окончания приема конкурсных работ — 15 мая. В конкурсе могут принять участие граждане Азербайджана в возрасте от 16 до 50 лет.

Конкурс современной драматургии Yeni dudman включает в себя обучающую программу, конкурс драматургии и театрализованную читку пьес.

В рамках обучающей программы местные и зарубежные специалисты прочитают лекции на различные темы, проведут практические семинары, посвященные методам написания драматургических произведений.

На этапе «Конкурс драматургии» участники предоставят на конкурс свои пьесы, которые могут быть представлены на трех языках – азербайджанском, русском и английском. На третьем этапе состоится театрализованная читка и обсуждение пьес. Жюри оценит произведения и определит трех победителей, чьи работы будут поставлены на различных театральных сценах Азербайджана в 2021 году.

Участники проекта должны заполнить анкету и отправить свою работу на электронный адрес [email protected]

Еще один конкурс анонсирован совместно Министерством культуры, Союзом художников Азербайджана, Азербайджанской государственной художественной галереей и Художественным центром Хатаи.

В конкурсе рисунков под названием «Minnətdarıq», посвященному борьбе с пандемией COVID-19, могут принять участие подростки и молодые художники до 30 лет. Конкурс организован с целью показать примеры самоотверженности, продемонстрированные работниками здравоохранения и правоохранительными органами во время карантина глазами юных мастеров.

Победители будут определены по 3 возрастных категориям: 5-12 лет, 12-17 лет и 17-30 лет.

Авторы лучших работ в возрастной категории 17-30 лет, занявшие призовые места получат денежные вознаграждения. Приз за первое место — 1500 манатов, за второе — 1000 манатов, за третье — 500 манатов. Помимо этого, предусмотрены 5 наград в размере 300 AZN в качестве поощрительных призов.

Победители в категории 12-17 лет получат мольберты, акриловые и акварельные наборы, гуашь. А самым юным победителям в категории 5-12 лет за первое место подарят мольберт с планшетом, за второе — комплект акварели из 24 красок, за третье место набор из 24 красок гуаши. Регистрация на конкурс открыта до 15 мая. Условия участия в конкурсе размещены на сайте https://xsm.az/site/