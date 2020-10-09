Конгрессмен США требует лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов

Член американского конгресса Джейсон Смит потребует от британских властей лишить принца Гарри и его супругу Меган Маркл титулов за попытки вмешательства в предстоящие выборы президента США. Об этом сообщает Daily Mail.

Смит намерен направить письмо с соответствующим запросом послу Великобритании в США Карен Пирс, указано в материале.

В письме конгрессмен выражает обеспокоенность комментариями герцога и герцогини Сассекских относительно президентских выборов в США, отмечает издание.

«Позволяя герцогу и герцогине Сассекским сохранить свои титулы и продолжать высказывать политические комментарии, британское правительство фактически попустительствует вмешательству в президентские выборы в США 2020 года», – указано в письме.

22 сентября принц Гарри и Меган Маркл выступили на церемонии объявления списка 100 самых влиятельных персон по версии Time на канале ABC. Они призвали американцев голосовать на президентских выборах, но не стали призывать к голосованию за конкретного кандидата. (gazeta.ru)