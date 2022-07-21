Конгресс США готовится признать Россию государством — спонсором терроризма. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два информированных источника.

По данным издания, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что если этого не сделает Госдепартамент, то Конгресс займется вопросом самостоятельно.

В Капитолии отметили, что согласие Блинкена упростило бы задачу, и признать Россию спонсором терроризма с помощью закона будет сложнее. Однако если это сделает именно Конгресс, то администрация Байдена получит «политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на президента РФ Владимира Путина и ужесточения риторики в его адрес».

Сейчас государствами-спонсорами терроризма в США объявлены Куба, Северная Корея, Иран и Сирия. Этот статус подразумевает ограничения на контакты с такими странами и оказание им помощи. По мнению экспертов, он «сделает все сделки с Россией для американских лиц практически невозможными». (moscowtimes.ru)

