Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал президента Франции Эммануэля Макрона спонсором теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Политик разделил соучастников преступления на три категории: исполнителей, организаторов и пособников. По его словам, исполнители пойманы, а истинные организаторы «прячутся в тени». В свою очередь, в число пособников он внес французского лидера.

«Его риторика, его действия, а главное — его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта. (…) Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей — спонсоры этого ужасного теракта», — заявил Медведев.