Использование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта против Украины будет циничным и контрпродуктивным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с прессой, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в cоцсети X.

«Нужно воздержаться от всяких искажений и быть требовательными и эффективными. Мы действуем в таком ключе, и я надеюсь, что Россия настроена так же», — сказал французский лидер.

Политик вновь выразил солидарность с российским народом в связи с терактом в Подмосковье.